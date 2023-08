Na Barbie v růžové. Na filmu vydělávají i obchody s módou, nabízí desítky produktů

Film o panence Barbie od režisérky Grety Gerwigové vydělal jen ve Spojených státech a Kanadě už více než 200 milionů dolarů. Peníze však nepřináší jen kinematografickému průmyslu. Už od vydání upoutávky na film se obchody začaly plnit růžovými kolekcemi inspirovanými vycházejícím snímkem.

Fanoušci Barbie si v obchodech irského řetězce Primark, který má jednu prodejnu také v Česku, mohou v motivech nejznámější panenky od společnosti Mattel pořídit kosmetiku, plavky, trička, silonky nebo třeba i pyžama.

"Začátkem července jsme v prodejnách po celém světě uvedli na trh kolekci inspirovanou filmem Barbie, která obsahovala 73 položek," řekla redakci ředitelka licencování Sarah Jacksonová. Kolekce vydané u příležitosti uveřejnění snímku dorazily i do dalších řetězců jako H&M, Zara či Gap. Trend, kdy fanoušci Barbie chodí do kin v růžové, se stal populárním, a to především na sociální síti TikTok.

Zvýšený zájem o oblečení inspirované panenkou od společnosti Mattel zaznamenaly i české pobočky světových značek. "Obecně dětská řada se prodává velmi dobře, ale i většina dámských stylů je již vyprodána," řekl výkonný ředitel značky Gap pro střední Evropu Marek Drvota.

Film Barbie není prvním případem, kdy se módní značky rozhodly přijít s novou kolekcí inspirovanou kinematografickou novinkou. Podobná situace nastala v roce 2019 před premiérou třetí řady hororového sci-fi seriálu Stranger Things od Netflixu.

Například H&M tehdy představilo kolekci ve stylu 80. let, ve kterých se děj seriálu odehrává. Trička, mikiny a další doplňky se Stranger Things tematikou pak dorazily i do dalších známých obchodů. Právě H&M společně například se řetězci Zara, Forever 21 a Mango patří podle serveru Earth.org k největším výrobcům v oblasti fast fashion. Tento anglický termín označuje princip výroby oblečení, který před kvalitními produkty upřednostňuje produkci většího množství jejich levnějších alternativ.

Právě fast fashion přispívá k tomu, že je podle dat serveru Earth.org každý rok vyrobeno okolo 100 miliard tun oblečení, z nichž pak 92 milionů skončí na skládkách. Textilní průmysl je pak zodpovědný za 10 procent globálních emisí uhlíku a za 10 procent mikroplastů, které se každoročně uvolní do oceánů.

"Lidé už nechtějí utrácet mnoho peněz za textilie, proto kupují nekvalitní a levné oděvy, které ale nevydrží," vysvětlila pro server ScienceDaily výzkumnice Simone Haslingerová z finské Aalto University. "Malé množství bývá recyklováno jako čisticí hadry, ale zbytek končí na skládkách, kde degraduje a uvolňuje oxid uhličitý, který je hlavním skleníkovým plynem," popsala Haslingerová.

Známá plastová panenka však neinspirovala jen fast fashion řetězce a nadnárodní podniky. Vliv měla i na světové designery, jejichž modely jsou uměleckými díly. Australská herečka Margot Robbieová, která ve filmu ztvárnila Barbie, tak v průběhu premiérového turné oblékla hned několik Barbie outfitů od nejslavnějších módních návrhářů.

Na červený koberec v Los Angeles dorazila v černých šatech od italské návrhářky Elsy Schiaparelliové, které byly inspirovány panenkou Solo in the Spotlight z roku 1960. Další panenkovský outfit oblékla na premiéře v Soulu, kde vystoupila v neonově růžovém kostýmu se sukní a bílým kloboukem od slavné značky Versace. Robbieová na turné oblékla i modely z dílen Vivienne Westwoodové, Emilia Pucciho a dalších, jak uvádí časopis Harper’s Bazaar.

Vliv amerického snímku s blonďatou panenkou v hlavní roli se neomezil pouze na módní odvětví. Od premiéry filmu Barbie zaznamenala česká hračkářství zvýšený zájem o stejnojmenné panenky a vše s nimi spojené. Z ankety ČTK mezi prodejci vyplynulo, že tento nárůst poptávky dosahuje desítek až stovek procent.

VIDEO: Český trailer k filmu Barbie