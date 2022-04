Lidé mohou pomoci Ukrajině koupí pamětní bankovky. Vybralo se už téměř sedm milionů

Společnost České dukáty vydala pamětní bankovku, jejíž koupí lidé přispějí na pomoc Ukrajině. Bankovku, která má symbolickou modrou a žlutou barvu podle ukrajinské vlajky, navrhla akademická malířka Eva Hašková. Dosud se prodalo 4500 kusů. Stoprocentní výtěžek poputuje na charitativní sbírku na Ukrajinu, kterou pořádá nezisková organizace Post Bellum.

Pamětní tisk ve tvaru bankovky byl poprvé představen veřejnosti na koncertu Společně pro Ukrajinu, který se konal předminulý víkend na pražské Letné.

Bankovku s názvem Sláva Ukrajině navrhla akademická malířka Eva Hašková v symbolických modrých a žlutých barvách. Na líci se tkví detail sochy Berehynia - symbolu svobody - vztyčené na kyjevském náměstí Nezávislosti. Rub zobrazuje katedrálu svaté Sofie, což je nejstarší kostel Kyjeva. Bankovka je vytištěna technikou ofsetu na papíře s vodoznakem lipového listu.

K tomuto pondělí se prodalo zatím 4500 kusů bankovky, která stojí 1500 korun. Dosud se tedy vybralo přes 6,7 milionu korun. Bankovka vyšla v nákladu celkem 20 tisíc kusů a společnost České dukáty, která stojí za její výrobou, proto očekává, že by lidé mohli přispět celkem až 30 milionů korun. Výrobek mohou zakoupit na webových stránkách 2020ukrajina.cz.

Stoprocentní výtěžek z prodeje poputuje na charitativní sbírku na pomoc Ukrajině neziskové organizace Post Bellum, která z darů financuje obranné prostředky a zdravotnický materiál.

Podle firmy České dukáty mají o koupi zájem jak Češi, tak i Ukrajinci. "Více než polovina kupujících jsou občané ukrajinské národnosti žijící v Česku. A začaly k nám proudit i objednávky ze zahraničí," uvedl ředitel společnosti České dukáty Vladimír Olmr. Zasílání objednávky do zahraničí zatím nebylo z technických důvodů možné, v průběhu tohoto týdne by to ale již mělo jít.