Až polovina příjmu jde na bydlení. Život v Praze vyjde mladé draho, ukázal průzkum

Praha - Náklady na bydlení v Praze tvoří v průměru zhruba dvě pětiny měsíčního příjmu, u mladých Pražanů je to dokonce téměř polovina. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK. Hned devět z deseti mladých lidí označilo právě cenu a dostupnost bydlení v české metropoli jako nejzávažnější problém. Hůře už dopadlo jen parkování.

Výzkumu se zúčastnilo celkem 631 zástupců vybraných skupin - mladých lidí z Prahy, seniorů a nízkopříjmových profesí, jako jsou zdravotní sestry, řidiči MHD, hasiči, policisté, učitelé a jiné profese z veřejného sektoru.

"Mimo Prahu spolkne bydlení jen přibližně třetinu příjmů těchto nízkopříjmových skupin. Zatímco mimopražským se i třetinový podíl zdá vysoký, pražští ho považují za adekvátní životu ve velkoměstě," uvádí zpráva.

Poměr příjmů a nákladů na bydlení proto zásadně ovlivňuje rozhodování o místě bydliště či pracoviště. Přibližně polovina pražských pracovníků ve vybraných profesích si umí představit změnu profese. Čtyři z deseti lidí jsou pak ochotni uvažovat také o změně lokality práce.

"To, že Pražané z vybraných skupin považují ve většině své náklady na bydlení za příliš vysoké, se může v budoucnu stát pro Prahu velkým problémem," varuje Jana Proboštová z agentury STEM/MARK.

Dotované nájemné je v kurzu

O finanční příspěvek na bydlení jako zaměstnanecký benefit má přitom zájem pouze třetina dotazovaných, nejčastěji policisté. Některé z profesí ho využívají k bydlení na ubytovnách, které ale nejsou vnímané příliš pozitivně. Výrazně atraktivnější je tím pádem až příspěvek ve výši alespoň poloviny nájmu.

Naproti tomu zájem o bydlení s dotovaným nájemným je enormní, a to hlavně mezi mladými lidmi. Myšlenka dotovat bydlení profesím, které město potřebuje, je podle průzkumu široce přijímaná, a to hlavně mezi mladými. Souhlasí s ní osm z deseti z nich. Nejčastěji by takový benefit lidé přisoudili hasičům a zdravotním sestrám.