Zásadní revoluce u Nissanu. Nová generace Micry se změnila úplně ve všem

před 51 minutami

Pátá generace Micry je prakticky ve všem jiná než ta předchozí. Je větší, prostornější, přitažlivější a vyrábí se v Evropě. Některé detaily jsou v této automobilové kategorii naprosto nevídané - má například reproduktory v hlavové opěrce.

Každá generace Micry byla úplně jiná, její design nemá kontinuitu. Jako kdyby se její tvůrci pořád hledali. Vzhled je sice subjektivní, ale nám se nová Micra opravdu líbí.

Micra patří do B segmentu, tedy toho, kde u nás kraluje Škoda Fabia. Tato třída je velmi nabitá, Micra má mnoho konkurentů, například Opel Corsa, Peugeot 208 nebo Citroën C3.

Pokud hledáte malé auto s nejprostornějším kufrem, je Fabia lepší, v základu má totiž 330 litrů, tedy o 30 litrů více než Micra, ale nový malý Nissan je rozhodně vůz se šmrncovním vzhledem, vedle zajímavých barev nabízí i široké možnosti individualizace.

Předchozí generace Micry se nacházela spíše na pomezí třídy miniaut a malých, na Fabii, Polo, Ibizu ale i Hyundai i20 ztrácela v tom, že nebyla uvnitř tak prostorná a disponovala průměrným objemem kufru. Nová Micra ale narostla ve všech směrech. Je delší i širší, přitom se snížila a kufr o objemu 300 litrů je stejně velký jako v novém Citroënu C3. Tímto celkovým nárůstem se tedy Micra sebevědomě posunula mezi hlavní zástupce třídy malých aut.

Zásadní hlavně je, že vývoj nové generace kompletně probíhal v Evropě a vůz je určen pro evropské zákazníky. Předchozí generace se totiž vyráběla v Indii a do Evropy byla dovážena. Prodej nové Micry se v Česku rozběhne v dubnu 2017.

Renault-Nissan tvoří alianci, Micra se tedy vyrábí v továrně spolu s Renaultem Clio ve francouzském Flins. Micra má podvozek Nissanu i svébytný design, avšak to, co mají vozy vedle místa výroby společné, jsou motory. V útrobách Micry tedy najdete to, co pohání také Clio. Jedná se například o benzinový turbomotor 0.9 TCe, ale i naftový agregát 1.5 dCi. Při spuštění prodeje nové generace nemá Micra jiné motory než tříválcové, jestli později přibudou jiné, objemnější, zatím není známo.

Micra chce být mnohem mladistvější. Že se s ní nebudou nudit i mladší řidiči, dokazuje například zajímavá technologická libůstka, kterou je audiosoustava Bose Personal. Ta má reproduktory integrované do hlavové opěrky u řidiče. Má zajímavý zvuk a řidič si výběrem vhodné hudby může při poslechu připadat skoro jako v koncertním sále.

Sestává z šesti reproduktorů a zvukoví kouzelníci od Bose tvrdí, že i bez subwooferu dokáže zprostředkovat dokonalý hudební zážitek. Její důmyslnost spočívá v tom, že dva reproduktory jsou integrovány do hlavové opěrky u řidiče. Nacházejí se tam proto, aby se okolo řidičovy hlavy vytvořilo zvukové pole a on měl pocit, že se zvuk rozprostírá kolem něj.

Pokud si pustíte rádio nebo komprimovanou hudbu ve formátu MP3, výsledek je velmi vlažný, ba nijaký. Ale pokud jste hudební fajnšmekr, je nejlepší zasunout do útrob Micry CD a garantuji vám, že výsledek je skutečně znát. Ve skladbách s pianem nebo smyčcovými nástroji se zvuk nádherně rozprostírá a zní, jako kdyby klavír hrál přímo za vámi a zpěvačka stála naopak před vámi.

Má to však háček - Bose přiznává, že je to zážitek jen pro jednoho, užívá si ho totiž jen řidič díky zmíněným reproduktorům za hlavou. Spolujezdec se bude spíš tiše podivovat, proč si tu hudbu, která je tak nahlas, tolik užíváte.

Kolik však bude nejen tato položka, ale vůbec celé auto stát, zatím nevíme, ceny Micry nebudou známy dříve než v březnu 2017. Podrobný test si přečtěte zde.

autor: Eva Srpová