V Lotyšsku zabavují auta za alkohol za volantem. Teď je chtějí darovat Ukrajině

Za nejméně 1,5 promile alkoholu v krvi automaticky přijedete o automobil, navíc vám hrozí vysoká pokuta nebo rok vězení. Lotyšsko už loni na konci října razantně zpřísnilo postihy za jízdu pod vlivem většího množství alkoholu, která v zemi dlouhodobě patří k velkým problémům. Teď by navíc země mohla zabavená auta darovat Ukrajině, až doposud je prodávala v aukcích.

Podle lotyšské státem vlastněné veřejnoprávní televize LTV přijde kvůli jízdě pod vlivem alkoholu každý rok o oprávnění na 3,5 tisíce řidičů. To znamená zhruba deset řidičů denně. Aby se toto číslo snížilo, přišel lotyšský parlament loni se změnou zákona, která výrazně zpřísnila tresty za řízení pod vlivem zejména většího množství alkoholu.

Od konce října tak platí novela, podle kterého za něj řidič s více než 1,5 promile alkoholu v krvi nese trestní odpovědnost. To platí i ve chvíli, kdy odmítne lékařskou prohlídku na zjištění alkoholu či jiných látek v krvi. Řidiči tak hrozí mnohem přísnější tresty (dříve byl opilý řidič trestně odpovědný jen ve chvíli, kdy řídil bez oprávnění): vyšší pokuta, až rok vězení nebo ztráta řidičského oprávnění na pět let. Pak si může zažádat o jeho vrácení, musí však opět splnit příslušné zkoušky.

Nejvýraznější změnou, platnou právě od novely, však je, že řidič, kterého policie chytí s 1,5 promile alkoholu v krvi či více (případně je pod vlivem jiných psychotropních, toxických či návykových látek), přijde hned na místě o auto. To propadne státu, který jej pak prodává v aukci. Ty jsou podle lotyšských médií mezi lidmi populární - na jeden vůz tam připadá prý až 241 nabídek -, auta se tam totiž dají sehnat často výrazně výhodněji než na trhu s ojetinami, byť prodávané modely nejsou často z nejmodernějších, případně v nejlepším technickém stavu.

Tomu už ale možná brzy bude konec. Ministr financí Arvils Ašeradens totiž začátkem minulého týdne přišel s návrhem, že by se zabavená auta neprodávala v aukcích, ale Lotyšsko by je v rámci pomoci bezplatně darovalo ukrajinské armádě. Včera pak tento návrh podpořil i premiér Krišjānis Kariņš a vládnoucí koalice. Na Ukrajinu by putovala jen auta v dobrém technickém stavu, kolik by jich mohlo být zatím není známé.

Momentálně má země 664 zabavených aut, byť ne všechny pocházejí od opilých řidičů. Jejich prodej je ale zdlouhavý, finanční úřad na něj není dostatečně připravený. Auta se draží za "tržní cenu". To znamená takovou, kterou jsou lidé ochotní maximálně zaplatit, minimální stanovená suma neexistuje. Tento způsob aukce je ale také předmětem kritiky některých odborníků, třeba kvůli navyšování zájmu o levná auta. Minimálně problematický je i fakt, že auto si zájemce před koupí prohlédne jen vizuálně, nemůže se projet ani ho podrobit technické prohlídce. Všechny takto získané prostředky pak jdou do státní kasy.

Jak moc se zvedl počet aut, které úřad kvůli novému zákonu prodává, dobře ilustrují následující čísla. Loni v lednu nabízel 36 aut, letos ještě před koncem prvního měsíce roku jich bylo 90, jak píše web veřejnoprávní televize. Ten také dodává, že auto si může koupit v aukci kdokoliv, teoreticky tedy i jeho původní majitel. Nesmí však mít dluhy na daních vyšší než 150 eur, být v insolvenci nebo na něj nesmí být uvalené sankce.

Zákon také pamatuje na ty, které policie chytí v cizím autě: po nich je vymáhána hodnota vozu, v němž jsou chyceni.

Přísnější tresty ale zřejmě začínají mít kýžený efekt. "Dříve jsme řešili 70 až 80 případů (řízení pod vlivem alkoholu - pozn. red.) týdně. V prvních pěti týdnech roku 2023 jich ale bylo jen 53 nebo méně," řekl televizi LTV šéf státní lotyšské policie Armands Ruks. Ten však hned dodal, že na nějaké výraznější závěry je pořád ještě brzy, novela totiž vstoupila v platnost teprve nedávno.