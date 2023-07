U Nizozemska hoří loď plná Mercedesů. Požár vznikl od elektromobilu, spekulují média

U nizozemského pobřeží od středy hoří nákladní loď, převážející automobily mimo jiné i s elektrickým pohonem. Právě kvůli elektromobilu měla podle nizozemských médií začít loď hořet. Požár si vyžádal jeden lidský život, několik lidí bylo zraněno.

Na palubě hořící nákladní lodi Fremantle Highway u Nizozemska je 498 elektromobilů. Podle nizozemského serveru RTL Nieuws o tom informoval mluvčí společnosti K Line, která si plavidlo pronajala. Na palubě je dohromady 3783 osobních aut a stavebních strojů, původní zprávy se zmiňovaly o 25 elektromobilech.

Podle agentury Bloomberg je na palubě až 300 automobilů Mercedes-Benz a několik dalších stovek vozů BMW a Mini. Naopak Ford, Nissan, Renault a Stellantis vyvrátily, že by loď převážela jejich vozidla, Volkswagen situaci pro zahraniční média nekomentoval.

Co přesně způsobilo požár, zatím není jasné. Agentura Reuters s odvoláním na nahrávku zveřejněnou nizozemskou televizí RTL ale tvrdí, že se v ní hovoří o tom, že požár začal od baterie elektromobilu. Plavidlo mířilo z Německa přes Egypt do Singapuru. Chod lodi zajišťovalo 23 členů posádky, všichni z Indie. Jeden člověk při požáru zemřel, několik jich bylo zraněno. Posádku už se dříve povedlo z lodi evakuovat.

Mluvčí K Line v Británii uvedl, že nemůže poskytnout mnoho informací o přesném nákladu "kvůli dohodám o mlčenlivosti s automobilovými společnostmi". K Line loď nevlastní, plavidlo si pronajímá od japonského Shoei Kisen Kaisha, píše RTL Nieuws.

Bezprostředně není jasné, zda se jedná o 498 plně elektrických vozů, nebo zda jsou v tomto počtu zahrnuty i hybridní vozy (se spalovacím motorem i elektromotorem), píše veřejnoprávní stanice NOS. Elektromobily mohou i nadále hořet po dlouhou dobu kvůli baterii. Pokud takové auto vzplane, je těžké požár uhasit.

V okolí lodi je několik plavidel, která zajišťují její bezpečnost a stabilitu. Tyto snahy ovlivňuje počasí, vítr i mořské proudy, píše NOS. Nizozemské pobřežní stráž včera informovala, že loď byla kontrolovaně odtažena směrem k ostrovu Terschelling, od něhož je vzdálená asi 17 kilometrů. Oheň stále ještě nebyl uhašen. Na místě jsou i záchranáři.

Není to poprvé, co hoří loď převážející automobily. Začátkem července zahynuli dva hasiči z New Jersey a pět jich bylo zraněno při boji s plameny na nákladní lodi převážející stovky vozidel, ale žádné elektromobily. Jiný požár zničil loni v únoru tisíce luxusních automobilů, z nichž některé byly elektrické, na lodi Felicity Ace u pobřeží portugalských Azorských ostrovů. Lamborghini dokonce kvůli tomu muselo obnovit již ukončenou výrobu modelu Aventador, aby dodalo auta 15 zákazníkům, kteří o ně kvůli požáru přišli.