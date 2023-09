Elektroauto jako zachránce při výpadku elektřiny. Co také umí auta do zásuvky?

Lepší baterie, vyšší výkon, delší dojezd. Elektromobily se rychle zlepšují v těch nejdůležitějších oblastech a zákazníci – minimálně ti evropští – na to postupně začínají slyšet. Spousta značek také investuje do vylepšování technologií, které třeba na první pohled s dojezdem přímo nesouvisí, zvyšují ale komfort užívání elektromobilu, případně jeho využití ve chvíli, kdy mu skončí životní cyklus.

Pojmy jako V2L, V2G nebo sekundární život baterií. Čím dál častěji se objevují v cenících nebo produktových prezentacích nových elektromobilů a dá se předpokládat, že je bude vyhledávat i stále více zákazníků. Asi nejběžnější je aktuálně funkce V2L, tedy "vehicle to load", v překladu "od auta ke spotřebiči".

Značí to stav, kdy je elektromobil schopný energií v baterce napájet i věci jako gril, elektrickou kytaru, počítač nebo třeba nářadí. Výrazně tuto funkci zpopularizovaly korejské značky Hyundai a Kia, které s nimi přišly asi před dvěma lety u modelů Kia EV6 a Hyundai Ioniq 5.

Obě auta sdílí stejnou 800V architekturu, a kromě rychlého dobíjení tak umožňují právě i připojení jiných spotřebičů. Napájí je výkonem až 3,6 kilowattu, přičemž zásuvka pro připojení konektoru je jak uvnitř auta, tak i v místě, kam se normálně připojuje nabíjecí kabel.

Je nasnadě, že u dvou elektroaut korejského dua to neskončilo, a tak mají funkci V2L i Hyundai Ioniq 6 a Kia EV9, stojící na stejné platformě jako EV6 a Ioniq 5, ale nejnověji také Kia Niro EV nebo Hyundai Kona Electric. Druhý jmenovaný model se vyrábí v Česku a funkci V2L nabízí od prostřední výbavy s vnitřní a u nejvyšší výbavy i s venkovní zásuvkou.

Horkou novinkou je stále i Kia EV9, jejíž ceny najdete v samostatném boxu níže.

Kia EV9 míří do Česka Jednou z čerstvých novinek na českém trhu je elektroauto, které funkci V2L s výkonem až 3,6 kilowattu nabízí ve standardu. Kia EV9 je pětimetrové sedmimístné SUV, které je k dispozici jako zadokolka s výkonem 150 kilowattů nebo čtyřkolka s výkonem 283 kilowattů. V obou případech má baterie 99,8 kWh a stačí na dojezd 563, respektive 505 kilometrů. Celkem logicky je EV9 nejdražším modelem v nabídce korejské značky: zadokolka přijde na 1 949 980 korun, čtyřkolka pak na 2 099 980 korun. Standardní výbava obou verzí zahrnuje kromě funkce V2L třeba kompletní sadu asistentů včetně kamerového sledování slepého úhlu, adaptivního tempomatu nebo panoramatické kamery, dále také třízónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, 12,3palcové digitální budíky, odemykání či startování pomocí chytrého telefonu, průhledový displej nebo 19palcová litá kola. Čtyřkolka k tomu všemu přidává ještě třeba parkovací asistent s dálkovým ovládáním, adaptivní diodová světla, sportovní doplňky exteriéru i interiéru nebo 21palcová kola.

Dávno ale funkci V2L nenabízejí jen Korejci. Najít ji je možné také u čínského MG4, které vstoupilo na český trh začátkem léta. Kompaktní hatchback nabízí tuto funkci u vyšší výbavy za 884 960 korun. Na rozdíl od třeba Kony Electric, které nepřímo konkuruje, ale nabízí čínský hatchback maximálně jen 2,2 kilowattu. Funkci V2L nabízejí i další elektromobily MG, z nich se do Česka aktuálně chystá kompaktní kombi MG5. Z čínských značek funkci V2L podporuje i většina modelů BYD, které nabízejí 3,3 kilowattu.

Podobně jako MG je na tom s výkonem také Ford, který má funkci V2L u elektrického Transitu. Tam se nabízí za příplatek 35 tisíc korun se zásuvkami v kabině a nákladovém prostoru, maximálně ale dodávka umí napájet spotřebiče s příkonem do 2,3 kilowattu.

Jak se nedávno ukázalo na Caravan Salonu v německém Düsseldorfu, s funkcí V2L už pracují i výrobci obytných přívěsů. Konkrétně jeden z těch největších, německý Knaus, ukázal přívěs, u nějž je veškeré vybavení napájeno právě z baterie elektromobilu. Není to samozřejmě jediný způsob, karavan je možné připojit i do normální sítě v kempu, každopádně vybavení je kompletně elektrické, nic v něm nepohání fosilní paliva.

V2L je však jen jednou z funkcí obousměrného nabíjení, další dvě jsou nicméně ještě méně rozšířené než nabíjení spotřebičů. Pod zkratkou V2G se skrývá možnost dodávat energii nashromážděnou v bateriích zpět do rozvodné sítě, jinými slovy by se majitel stal poskytovatelem energie a mohl by teoreticky třeba vyrovnávat nestabilitu elektrické sítě.

Jak však před časem potvrdili také zástupci Kie při premiéře SUV EV9, aby mohla být funkce V2G dostupná, je potřeba také dohoda s lokálními poskytovateli elektrické energie. A to je v mnoha evropských státech, včetně Česka, jednou z překážek. Stejně chybí i příslušná legislativa. Diskutuje se o ní třeba v Německu, zatím ale bez hmatatelných výsledků.

V Nizozemsku už v roce 2019 spustili projekt ve fotbalové Johan Cruijff Areně v Amsterdamu, kde testovali možnost, že by majitelé elektromobilů, kteří dorazí na zápas, dodávali energii zpět ze svých aut pro napájení stadionu. K tomu mimochodem používali vysloužilé baterie z Nissanu Leaf.

Podobnou funkcí jako V2G je i V2H, s tím rozdílem, že v takovém případě auto napájí skrze wallbox jen jeden konkrétní dům. V Evropě toto příliš rozšířené není, ale výrazně více s tím automobilky pracují třeba v Americe (mimo jiné Ford F-150 Lightning) anebo Japonsku (Nissan), kde bývají častější výkyvy počasí s výraznějším přerušováním dodávek elektrické energie. Funkcí V2H i V2G disponuje třeba Nissan Leaf, ovšem v Evropě jen s méně rozšířeným nabíjecím standardem CHAdeMO. Ten je naopak oblíbený právě v Japonsku.

Co s baterií po konci elektromobilu?

Kromě dalšího využití elektromobilu za jeho životního cyklu řeší automobilky i otázku, co s elektromobilem po konci jeho životního cyklu. Lépe řečeno, co dělat s jeho baterií. Jedním z nejčastěji skloňovaných řešení je úložiště energie například pro již zmíněné fotbalové stadiony nebo třeba nádraží, ale také pro domácí použití, případně použití v malých firmách.

Druhotným životem baterií se zabývá třeba Škoda, která loni představila bateriové úložiště vyrobené ve spolupráci s několika externími firmami. Těm, zjednodušeně vysvětleno, použité baterie z Enyaqu iV prodá a ty z nich udělají průmyslová úložiště energie. Využity mohou být nejen vysloužilé akumulátory, ale také baterie z nabouraných aut či záručních oprav.

S podobnými úložišti koketují i další značky, Kia se například jala spolupracovat se start-upem encore německého dopravce Deutsche Bahn. Zatím jde o pilotní projekt, u něhož chybí dostatek baterek, zástupci značky každopádně už dříve Hospodářským novinám prozradili, že až budou podobná úložiště trochu rozšířenější záležitostí, mohla by napájet třeba nádraží nebo fotbalové stadiony. Na úložištích z vysloužilých baterií pracuje třeba také Toyota.