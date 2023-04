Střídmé hody i doprovody. Sedmimístná Dacia Jogger stále nabízí jen to nejnutnější

Designér Jiří Král: Na detaily se tu nehledí

Pokud bych měl na Jogger nasadit přísná měřítka, pak by bylo poměrně snadné si na něm smlsnout. Podívejte se třeba na boční prolis karoserie. Učil jsem se, že když už někde nějaká linka začíná, má mít také svůj přirozený konec. U Joggeru se boční prolis v oblasti dveří zcela vytrácí, aby se zase vynořil na zadním blatníku, což působí zvláštně. Také by patrně šlo zařídit, aby linie přístrojové desky navazovala na linii dveří. Jistě by to ale stálo nějaké peníze, i když jsem přesvědčen, že by nešlo o závratnou částku. Chápu ale, že Dacia primárně míří na chudší trhy, a takové detaily pro ni nejsou podstatné. Co se mi naopak líbí, je využití interiéru. I při důrazu na nízký rozpočet se Dacii podařilo postavit auto, které uveze velkou rodinu a může posloužit i jako malý stěhovák. Tohle u současných aut ani zdaleka není samozřejmost.