Škoda ukázala nové auto. Má to být nejdostupnější elektromobil, jméno nikdo nečekal

Škoda ukázala podobu nového elektromobilu, který by měl stát 25 tisíc eur, tedy v přepočtu asi 630 tisíc korun. Slibuje dojezd přes 400 kilometrů a velký kufr.

Nová škodovka se jmenuje Epiq. Jde o druhý ze šesti nových elektrických vozů, které automobilka uvede na trh v nadcházejících letech. První se jmenuje Elroq a půjde o elektrický ekvivalent k modelu Karoq. Epiq je malý městský lehce zvýšený model, představte si o jako SUV verzi Fabie. Má to být nejdostupnější škodovka na baterky.

Škodovka ukázala zatím designovou studii. Epiq má měřit 4,1 metru, lákat na prostorný interiér pro pět osob a zavazadlový prostor o objemu až 490 litrů.

Vedle toho má poskytnout dojezd přes 400 kilometrů a vejít se do pomyslné cenové hladiny 25 000 eur, v přepočtu tedy za aktuálních zhruba 630 tisíc korun. Bude se vyrábět v továrně VW ve španělské Pamploně spolu se sesterskými modely od Volkswagenu a Cupry.

Že škodovka přichází s informacemi nyní, když přitom ještě neukázala ani definitivní podobu elektromobilu Elroq, jenž by se měl představit na světové premiéře letos v srpnu a už teď na jaře se spouští zkušební výroba na lince v Mladé Boleslavi, vysvětluje pro Hospodářské noviny Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody.

"Pořád se nás na náš nejdostupnější plánovaný elektromobil někdo dotazoval. Ačkoli světová premiéra se uskuteční až příští rok, chtěli jsme zkrátka zvednout pomyslnou oponu, abychom ukázali, že je tu a naznačili, jak bude vypadat. Zkrátka aby si na něj začali lidé šetřit už třeba teď a pak si ho koupili, až bude auto k dispozici," vtipkoval Zellmer na setkání s novináři.

Zatím jde o fotografie konceptu, podoba je ale podle Zellmera blízko sériové verzi auta. Ačkoli cenou má být Epiq srovnatelný s elektrickým modelem ID.2 od Volkswagenu, Škoda má být atraktivní v oblastech pro ni typických.

"Bude to typická škodovka se všemi důmyslnými a praktickými řešeními. Hodně lidí se nás ptalo na to, jaká je pozice škodováckého modelu v rámci koncernu oproti elektromobilům od VW a Cupry. Epiq má výrazný design, je to SUV kompaktních rozměrů, ale velmi prostorné uvnitř," říká pro HN Zellmer.

Podle něj ale Epiq cílí ale daleko víc na jinou konkurenci než koncernové sourozence, rivaly jsou například Renault 5 E-Tech či Citroën s elektrickou ë-C3.

Malý městský crossover Epiq by měl být podle Škody ideální volbou pro zákazníky, kteří s elektromobilitou začínají. "A nejen díky atraktivní ceně se stane milníkem v historii značky Škoda, což zdůrazňuje také její výrazné a snadno rozeznatelné jméno," dodala ještě automobilka v tiskové zprávě. Odhalení sériové podoby auta se ale plánuje až na příští rok.