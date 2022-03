Sally z filmu Auta vznikne v životní velikosti. Výtěžek z prodeje pomůže Ukrajině

Automobilka Porsche ve spolupráci s animátorským studiem Pixar postaví v životní velikosti postavu Sally Carrera z dnes již legendárního animovaného filmu Auta (2006). Sporťák se má vydražit a výtěžek z aukce půjde na charitu, mimo jiné i na pomoc uprchlíkům z válkou zkoušené Ukrajiny.

Ve filmu, který sleduje příběh mladého závodníka Bleska McQueena, je Sally Carrera úspěšnou právničkou, která utekla z velkého světa, aby pomáhala v malém městečku Kardanová Lhota. Protože všechny postavy ve filmu jsou auta, Sally je blankytně modrým Porsche 911 Carrera, rok výroby 2002.

K dvacetinám Sally vznikl malý tým tvořený zástupci studia Pixar, designového centra Porsche v německém Weissachu a Porsche Exclusive Manufaktur ve Stuttgartu. Jejich projekt původně vznikl s myšlenkou, jak by Sally vypadala jako skutečné auto. Nově ale dostal charitativní význam.

"Nějakým způsobem jsme chtěli pomoci a dospěli jsme jako tým k závěru, že to, na čem pracujeme, by se dalo využít pro dobrou věc. Ostatně postava Sally zasvětila svůj život pomoci ostatním a přišlo nám správné, že by to mělo pokračovat i po dvaceti letech," vysvětluje kreativní ředitel v Pixaru Jay Ward.

Výsledkem má být zcela nové Porsche 911 inspirované Sally Carrera, které bude smět jezdit v provozu. Auto nemá být kopií Sally. "Bude se jednat o auto pro náš svět, bude určené k jízdě po našich silnicích a bude mít čelní sklo, přes nějž půjde vidět," naráží šéf severoamerického Porsche Kjell Gruner na to, že filmová postava měla na místě čelního skla oči.

"Spolupráce mezi Porsche a Pixarem je první svého druhu a hezky padne k našemu přístupu společné tvorby, který chceme uplatnit i v rámci programu Exclusive Manufaktur Sonderwunsch. V jeho rámci společně s našimi zákazníky vytvoříme jejich vysněné vozy," vysvětluje šéf Porsche Exclusive Manufaktur Boris Apenbrink.

Auto budou doprovázet také jedinečné hodinky, které pro něj vyrobí Porsche Design. Automobilka postaví jen jeden jediný exemplář, který vydraží síň RM Sotheby‘s a veškerý zisk bude určen na pomoc dětem. Část připadne na podporu vzdělání dívek ve Spojených státech v rámci projektu Girls Inc., druhá pak bude určena na pomoc rodinám uprchlíků, kteří odcházejí z Ukrajiny, a to prostřednictvím Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).