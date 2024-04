Jako za starých časů. Veřejná bezpečnost dohlížela na řidiče stodvacítek a žigulíků

Když v sobotu ráno ještě u Prahy míjíme naleštěný Barkas B1000, který by za normálních okolností dělal parádu někde v muzeu, tak trochu tušíme, kam že se majitelé – dobrodruzi – s tímhle autem vydali. Za hodinu a pár minut už auto stojí na parkovišti Retroautomuzea ve Strnadících na Benešovsku. To letos slaví deset let od otevření a sezonu zahájilo tradičním srazem.

Teploty venku jsou vskutku aprílové, do toho prší, jako kdyby Strnadíce ležely někde v Ardenách. Nic z toho ale příznivce především socialistických aut neodradilo, aby si třetí dubnovou sobotu udělali cestu do Retroautomuzea. Nadšencům do světa čtyř kol ho asi není třeba dlouze představovat. Sbírka, kterou založil a udržuje Libor Kucharski s rodinou a řadou pomocníku a nadšenců, obsahuje průřez historii socialistického autoparku, navíc s přesahem do devadesátých i nultých let.

Zahájení sezony, letos jubilejní desáté, bylo tradičně spojeno se srazem "všech poválečných vozidel". Nepřekvapí ale, že jasnou převahu mají auta socialistické produkce. Žigulíky, škodovky od embéčka po Favority s Formanem, několik tatrovek nebo vojenské gazíky. Kapitalistickou cizinu zase reprezentují takový Fiat 850, Fordy Sierra či Cortina nebo Audi 5000. Že jej neznáte? Jde o americkou specifikaci Audi 100.

Na všechno dohlížejí příslušníci Veřejné bezpečnosti, tedy nadšenci do policejní historie v dobových uniformách. Přijeli samozřejmě i vhodnými automobily, žlutobílé žigulíky nebo Škody 120 doplňují i Moskvič ještě ve starší kombinaci modré a bílé a naopak už zelenobílé vozy s nápisy "Policie" z 90. let.

"Novinkou je upravená spodní část parkoviště, kde stojí opravené Avie," přibližuje zakladatel a ředitel muzea Libor Kucharski, co se od minulého roku změnilo. Ukazuje přitom na hasičské Avie, které dostaly nový lak a už zase vypadají, že teprve před chvíli odjely z posledního zásahu. "Přibyla nám také policejní loď, která je v muzeu zatím asi týden," ukazuje na hned vedle postavený člun, který muzeum dostalo darem. Stejně jako řadu dalších vystavených exponátů.

Na zahájení sezony dorazil i prototyp Praga N530 z počátku 60. let, který návštěvníci hodně obcházeli. "Toto auto nám půjčil Vojenský historický ústav z muzea v Lešanech. Je to velmi vzácný kus," komentuje Libor Kucharski. Jedná se o nakonec nerealizovaný projekt československé silniční čtyřtuny.

"Bohužel jsme museli zvednout ceny vstupného," říká majitel muzea pro návštěvníky také méně příjemnou zprávu. Vše s odkazem na celkově vyšší provozní náklady. Dospělého tak vstup do muzea vyjde na dvě stovky, senioři nebo děti od 6 do 15 let platí 150 korun.

Expozice samotná pak obsahuje nejen auta socialistické výroby, ale nechybí ani koutek věnovaný Tuzexu a jak už bylo řečeno, stále více se na ploše objevují auta z 90. let, případně počátku 21. století. Čtvrtá a pátá generace VW Passat, Ford Scorpio, Mazda Xedos, Mitsubishi Galant… Nepřehlédnutelná je i Škods Xena s návěsem, kde se ukrývají škodovky Felicia či Octavia RS.

Za vypíchnutí pak jistě stojí řada unikátů, třeba kabriolet vyrobený z Lady Niva, který vznikl v Německu, stejně jako polokabriolet odvozený pro změnu z Lady Samara. Ten vyrobila firma Böhse, stejně jako "plážové" vozítko Eurostar vycházející z Lady 2105. Stálicemi už jsou prezidentská auta včetně třeba prodlouženého Audi A8 nebo přehlídkového polokabrioletu na základech Tatry 613.

Hlavní pozornost na sebe ale v propršené sobotní dopoledne stejně strhává několik desítek aut, která se shromáždila před muzeem. Kromě srazu na ně čeká i okružní jízda. Trasa má celkem 40 kilometrů a na její klidný průběh dohlížejí na čtyřech stanovištích s úkoly samozřejmě příslušníci Veřejné bezpečnosti. Novinkou letošního "závodu" se stala jízda na přesnost - zadání bylo ujet vybraný dvoukilometrový úsek průměrnou rychlostí 45 km/h. Nedodržení znamenalo penalizaci, vítěz jízdy přesnosti si následně odvezl zasloužené vavříny.