Poprvé v Evropě: Když si v Hamburku půjčíte auto, přijede před váš dům samo

Nová služba společnosti Vay je kombinací taxi a carsharingu. Její provoz je zatím omezen na část Hamburku, ale plány firmy jsou mezinárodní.

Na dálkově řízenou Kiu Niro s nápisem Vay na dveřích už jsou řidiči v Berlíně a Hamburku zvyklí. Německý start-up právě v těchto městech třetím rokem testuje svá dálkově řízená auta. Až nyní však získal od úřadů povolení, že za volantem nutně nemusí sedět šofér, který by v případě mimořádné události převzal řízení. V rezidenční čtvrti Bergedorf ležící ve východní části Hamburku mohou ve zkušebním provozu jezdit auta společnosti Vay sama.

Služba Vay kombinuje cenové výhody carsharingu s pohodlím taxislužby. Elektromobil se objednává pomocí mobilní aplikace: Prázdný dorazí na smluvené místo, odkud jej zákazník sám řídí až do cíle cesty. Po skončení jízdy půjčený vůz opět samostatně odjíždí. Je to vůbec poprvé, co se po evropských silnicích bude prohánět auto bez lidí.

Důvod, proč úřady povolily pohyb auta v běžném provozu bez přítomnosti řidiče, je ten, že má ve skutečnosti šoféra v každém okamžiku své jízdy. Jen nesedí přímo za volantem, ale v centrále společnosti Vay. Má však k dispozici stejné prostředí, jako by seděl ve skutečném autě. A to včetně haptické odezvy tlačítek na přístrojové desce a odporu, jaký klade pedál akcelerátoru a brzdy.

Zásadní rozdíl je v tom, že provoz kolem sebe nesleduje skrz okna Kie Niro, ale prostřednictvím soustavy obrazovek, které mu díky panoramatickým kamerám umístěným ve voze nabízejí nerušený výhled všemi směry. V autě nechybí ani mikrofony, které na dálku přenášejí k řidiči ruch okolí. Což je důležité například v situaci, kdy se k vozu blíží houkající sanitka.

"S naší službou elektromobilů dokáže méně vozidel přepravit více lidí. Ve městech tak zůstane více životního prostoru," říká zakladatel start-upu Thomas von der Ohe. "Snažíme se snížit vysoké náklady na mobilitu a zároveň zvýšit bezpečnost silničního provozu."

Nápad s dálkově řiditelnými vozy však především ušetří peníze samotné carsharingové firmě. Její auta se nacházejí vždy tam, kde je o ně zájem, navíc jsou v každém okamžiku pod dozorem, čímž se snižuje riziko jejich poškození.

Výhoda pro zákazníka je také zřejmá: Auto má k dispozici na jím zvoleném místě, a navíc v cíli nemusí hledat parkovací místo. Prostě jen vystoupí, stejně jako by to udělal v případě taxíku.

Cílem start-upu je být levnější než služby Bolt nebo Uber. Pro úspěch firmy je to nepochybně klíčové, neboť na rozdíl od konkurence je při jízdě s Vayem nutné vlastnit řidičský průkaz a být střízlivý.