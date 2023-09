Po Praze jezdí tajemná Dacie. Rumuni v Česku testují nový Duster, dostane i hybrid

Dacia na příští rok chystá třetí generaci oblíbeného SUV Duster, které již pilně testuje na běžných silnicích. Vedle domovského Rumunska nebo Španělska se přitom kompaktní bestseller prohání také po Praze s českými testovacími značkami. Redakci Aktuálně.cz se maskovaný prototyp povedlo detailně nafotit na Podbabě. Základní tvary vozu i zpod fólie vykukují zcela bezpečně.

Bude to jedna z nejočekávanějších novinek příštího roku. Dacia uvede třetí generaci Dusteru, s níž se lidové SUV pořádně promění. Řeč přitom není jen o vnějších tvarech, ale především technice pod nimi. Poprvé třeba SUV použije alianční platformu CMF-B, na které už jezdí Sandero nebo Jogger. Bude to sice znamenat určité kompromisy v terénu, zlepší se ale jízdní vlastnosti na silnici.

Francouzský magazín L’Argus už v květnu přinesl informaci, že na rozdíl od zmíněných modelů Dacia nabídne Duster víceprvkovou zadní nápravu, oproti Sanderu bude novinka také celkově větší s delším rozvorem náprav. Maskovaný prototyp, který se pohání po Praze, je na první pohled podobně velký jako stávající generace, což by znamenalo délku kolem 4,34 metru a rozvor náprav protažený na asi 2,67 metru. Francouzi informují o prodloužení vozu zhruba o deset centimetrů oproti současnému stavu.

Jasně se rýsuje nabídka pohonných jednotek. Zřejmě definitivně zmizí naftové agregáty, současný Duster je poslední Dacií, která je ještě nabízí. Úsporné turbodiesely nahradí především hybridní ústrojí známé z Joggeru či dalších modelů Renaultu. Základem je benzinová šestnáctistovka, dále je součástí ústrojí také elektromotor, startér-generátor a multirežimová automatická převodovka. Dohromady má 103 kilowattů a v Joggeru papírově jezdí za 4,7 l/100 km. U vyššího Dusteru bude hodnota o nějakou tu desetinku horší.

Kromě klasického samodobíjecího hybridu vsadí rumunské SUV rovněž na 48V mildhybrid známý třeba z Renaultu Austral. Nepůjde ale o verzi se čtyřválcovou třináctistovkou, nýbrž variantu s tříválcovou dvanáctistovkou, která se na českém trhu nenabízí. Motor má výkon 96 kilowattů a je spojený s manuální převodovkou. Chybět nebude ani litrový přeplňovaný tříválec se spalováním LPG.

Duster si pak i ve třetí generaci ponechá pohon všech kol, minimálně zpočátku podle francouzského magazínu také s mechanickým zadním diferenciálem. To by se mělo změnit se zavedením normy Euro 7, která výrazně promění nabídku motorů a přinese rovněž čtyřkolku s elektronickým zadním diferenciálem v kombinaci s chystaným 48V mildhybridem, který bude jezdit na LPG. Ten postupně nahradí i původní plynovou verzi s litrovým tříválcem.

Navzdory silné maskovací kamufláži jsou základní tvary auta dobře viditelné. Vpředu půjde s diodovými světlomety o kombinaci prvků z konceptu Bigster a současných modelů Jogger a Sandero. Nechybí výrazná kapota nebo vertikální nasávací otvory v nárazníku. Podle bronzových krytů zrcátek a černých litých kol by se také dalo odhadnout, že pod maskováním se skrývá vrcholná verze Extreme.

Podběhy by měly být obložené černým plastem, což jednak karoserii ochrání v lehčím i těžším terénu, zároveň tak auto bude působit robustnějším dojmem, k čemuž přispějí i přepracované nárazníky. Patrná je i vzadu se zvedající boční linie oken. Vzadu je pak zcela zjevná inspirace konceptem Bigster. Skupinové svítilny ve tvaru písmene C budou zasahovat do boků karoserie.

Dacia také použije novou elektrickou architekturu pro asistenční systémy, Duster by tak měl dostat více pomocníků - aktuálně je vrcholem v nabídce rumunského výrobce nouzové brzdění. Do interiéru se pak nastěhuje mimo jiné digitální přístrojový štít, který jako první dostalo hybridní provedení kombi Jogger. Kromě toho se objeví i prvky u rumunských aut doposud nevídané včetně panoramatického otevíracího střešního okna.

Na evropské trhy přijede Duster na jaře příštího roku. Zmíněný magazín L’Argus spekuluje, že by základní cena měla být kolem 19 tisíc eur, tedy na úrovni asi 465 tisíc korun. Na francouzském trhu by to znamenalo zdražení zhruba o tisíc eur, tedy necelých 25 tisíc korun (základem je tam tříválec spalující LPG). Pokud bychom tuto logiku aplikovali na český trh, pak by plynový Duster třetí generace mohl začínat někde na úrovni 450 tisíc korun.