Po internetu už auto můžete nejen koupit, ale i prodat. Carvago funguje oběma směry

Internetová platforma Carvago spouští v Česku výkup ojetých automobilů online. Zákazníci, kteří si mohli vůz dosud jen koupit, jej teď mohou také prodat. Na straně kupujících jsou tradiční autobazary a autosalony, k nimž se tak dostane širší a zajímavější skladba vozů přímo od soukromých majitelů, tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz ředitel společnosti Carvago Jakub Šulta.

Zakladatel Carvaga Jakub Šulta připouští, že kdo se v automobilech orientuje, zajímá se a chce tím trávit čas, zvládne prodat auto sám a bez prostředníků. To ale není typické. Většinový uživatel chce co nejméně starostí a rychlé jednání.

V čem je podle vás online výkup výhodnější než zajet s vozem k tradičnímu prodejci?

Když přijedete do konvenčního autosalonu poprvé, prodejce vám za vůz nabídne třeba čtyři sta tisíc. Vy to zkusíte ještě jinde, ale když se k němu vrátíte, už vám nabídne jen tři sta třicet, nebo ho vůbec nevezme. Mezitím totiž vykoupil další auto stejných parametrů a ví, že prodat dva podobné vozy trvá dvakrát déle.

Výhodou digitalizované platformy je, že je do ní zapojeno mnohem víc subjektů a prodávající daleko snáz najde vhodného zájemce. Ale přitom někde je prodejce, co nabídne třeba 430 tisíc korun, protože mu vůz chybí v nabídce, nebo pro něj dokonce má zákazníka.

Na jak velkém trhu pak vozy nabízíte?

Když soukromý majitel prodává auto, navštíví většinou dvě až tři místa. Nechá si ho nacenit a zjistí, že se nabídky mohou významně lišit. Když se obrátí na nás, nabídka se dostane ke dvěma stům subjektů v Česku, do konce roku by jich mělo být pět set. To je polovina prodejců v celé zemi. Carvago je ale celoevropský projekt a díky nedávné akvizici belgického B2B tržiště Fastback jsme schopni hned při spuštění nabídnout vůz v aukci více než dvěma tisícům subjektů ve střední a západní Evropě. Pak má zákazník výrazně lepší šanci získat dobrou cenu.

Jak výkup ojetého auta od soukromého vlastníka přesně probíhá?

Zákazník nám dá všechny důležité informace a fotografie. My vůz umístíme do aukce, kde se po dobu třech dnů draží. Pokud zákazník s cenou souhlasí, pošleme k němu technika, který auto kompletně prohlédne a vypracuje zprávu pro obchodníka. Když i on souhlasí, auto od zákazníka vykupujeme a prodáváme zájemci.

O kvalitní ojetá auta je dnes velký zájem. Potřebují skutečně prodávající takovou pomoc?

Říká se, že na trhu je dnes nedostatek aut, ale to není celá pravda. Nedostatek je vozů obecně atraktivních. Těch, o jaké je zájem vždycky. Ale vedle toho je mnoho typů, které hledají kupujícího obtížně. Na naší platformě nejenže za ně vůbec dostanete nabídku, navíc to bude nabídka nejvyšší možná.

Může u vás kupující s prodávajícím smlouvat?

Přesně tomu se vyhýbáme, prodej je postaven čistě na principu aukce. Zákazník je tak ušetřen psychologických her obvyklých při výkupu ve velkých autobazarech. Tam dnes po zákazníkovi požadují slevu i kvůli tomu, že předtím sám inzeroval auto na internetu, a to za nižší částku, než jakou chtějí nabídnout oni se svou marží. Říkají: "Ať my nevypadáme draze, tak vy nám slevte." Není náhodou, že tolik soukromých inzerátů uvádí hlášku "bazary nevolat".

Jak dlouho celý proces trvá?

Zatímco přes soukromou inzerci na internetu můžete vůz prodávat měsíc a ještě přitom musíte absolvovat jednání s mnoha lidmi, aukce na naší platformě trvá tři dny. Nemusíte nic organizovat ani vyjednávat, v pohodlí domova jen čekáte na výsledek. O administrativu se staráme my a také zajistíme transport, pokud je kupující z druhého konce republiky nebo jiné země.

Co když se při prohlídce vozu technikem objeví nějaké vady, o kterých se předtím nevědělo? Korigujete při zjištění potíží cenu?

Carvagu dnes patří společnost Cebia, která má velmi podrobná data z historie vozidel v Česku. Technik proto na místo přijíždí dobře informovaný. Pokud přesto na místě zjistí například svépomocnou garážovou opravu po nehodě, zapíše ji do reportu, který vozidlo provází do dražby. Takže rozhodnout by měl trh. Nabízejícím ovšem od začátku říkáme, že pokud něco zatají, bude to mít na cenu vliv.

Nebojíte se, že lidé tak otevřeného systému zneužijí?

Myslím, že představa obchodu s ojetinami po vzoru Divokého západu, kde se každý snaží každého oblafnout, je trochu přehnaná. Chráníme se ale tím, že vykupujeme jen vozy do 12 let a 175 tisíc kilometrů. Statisticky 95 procent z nich má opravy po havárii zdokumentované prostřednictvím pojišťoven a značkových servisů. Archivované jsou také záznamy z povinných prohlídek STK, které ukazují průběh najetých kilometrů.

Proč auta vykupujete sami a nestavíte se jen do role prostředníka, který výkup zprostředkuje?

Auta vykupujeme po potvrzení zájmu obou stran hned z několika důvodů. Tím hlavním je zajištění úrovně služeb pro obě strany obchodu. Prodávající a kupující vědí, co od nás mohou čekat a kam se obrátit. Jsme pro obě strany obchodu takzvaný single point of contact, koordinátor, neseme záruky a garance a to by bez výkupu z naší strany nebylo možné.