Evropu přehlížejí, v Číně ale válí. VW i Mercedes ukazují v Pekingu zásadní novinky

Jak bylo vidět v únoru v Ženevě, autosalony v Evropě dále upadají a zdá se, že dno ještě nenašly. V Asii je ale situace odlišná, především Čína si tradici velkých výstav drží i nadále a evropské automobilky tam ukazují stěžejní novinky nejen pro místní trh. Zatímco loni se oči automobilového světa upíraly do Šanghaje, letos se přesunuly do Pekingu. Na to nejzajímavější se podívejte do galerie.