"Obytná" Dacia Jogger dorazila do Česka. Je to levná cesta, jak přespat v autě

Léto je na spadnutí a s ním i sezona obytných aut. Jejich popularita každoročně roste, postupně se zmenšuje i jejich velikost. Přespat tak můžete v autech jako Volkswagen Caddy nebo Mercedes-Benz třídy T, které nabízejí komfort téměř plnohodnotné obytky. Nechají si za to ale řádně zaplatit. Dacia teď k nim začíná i v Česku nabízet levnější alternativu: spací vestavbu pro Jogger.

Poprvé jsme si "obytný" Jogger mohli prohlédnout už loni v září, uvést vestavbu na český trh ale trvalo dalšího tři čtvrtě roku. Jde vlastně o docela jednoduché řešení: základem kempinkového příslušenství je takzvaný Camping box. To je překližková krabice, která je pomocí úchytek umístěná v zavazadlovém prostoru. Má objem 220 litrů a kromě samotného úložného prostoru skrývá především rám postele pro dvě osoby.

Box je určený jen pro pětimístnou variantu, protože sám zabírá místo, kde by jinak mohla být třetí řada sedadel. Celé to dohromady váží ani ne padesát kilo a je možné krabici z auta vyjmout a používat ho jako úplně normální pětimístný Jogger. Cenově se jedná o nejdražší položku kempinkového paketu, stojí 38 990 korun.

Rám postele už by tedy v rumunském kombi byl, teď by to ale chtělo matraci. Pro dvě osoby stojí 7790 korun. Dacia uvádí délku 190 centimetrů a šířku 130 centimetrů u zadních dveří, respektive 100 centimetrů v klasickém zavazadelníku. Jak jsme se přesvědčili už loni, lůžko lze mít v zadní části auta rozložené během několika málo minut, pod ním navíc stále zůstává prostor v onom boxu s rámem postele.

Dacia dále nabízí i zatemňovací roletky na okna, které stojí 4790 korun a originální rozkládací stan za 8990 korun. Ten se dá přichytit na otevřené víko pátých dveří a rozšířit tak krytý obytný prostor. Dohromady přijde obytná vestavba i se stanem na 60 560 korun, teoreticky by tak nejlevnější "obytný" Jogger měl stát 478 060 korun. V tu chvíli jde o auto ve výbavě Essential s litrovým tříválcem o výkonu 74 kilowattů s pohonem na LPG. Standardní cena je 417 500 korun.

Konkurencí budou především různé obytné vestavby, které specializované firmy nabízejí pro řadu různých modelů rozličných značek. Mezi nimi nechybí ani česká firma Egoé, která dokonce nabízí vestavbu i pro Jogger. Kromě postele s matrací je součástí jejich vestavby i malá kuchyň s vyjímatelným dřezem a vařičem. Pouze kuchyňská vestavba přijde na 51 500 korun, postel s minikuchyní pak vychází nejméně na 76 500 korun. Existuje i propracovanější verze vestavby například s pevným dřezem, která ale v kombinaci minikuchyně a postele stojí 111 200 korun.

Další teoretickou konkurenci představují ryze obytná auta podobné velikosti jako Jogger. Jako první asi leckoho napadne Volkswagen Caddy California, který má standardně vyjímatelné dvojlůžko a za 37 886 korun umí nabídnout také minikuchyň s plynovým hořákem. Jenomže i bez ní startuje na 825 957 korunách.