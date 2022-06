Nová Cupra odhaluje první detaily chystané elektrické Škody. Ujede až 440 kilometrů

V roce 2025 se začne prodávat malá elektrická Škoda, jejímž domovem bude Španělsko. Auto dostane i dva sourozence, od Volkswagenu a Cupry. A jakkoliv je uvedení trojlístku ještě poměrně daleko, španělská Cupra už dala nahlédnout, jak bude její zástupce vypadat. To také odkrývá několik nových detailů o budoucí škodovce.

Cupra UrbanRebel je už druhým pohledem na chystaný malý elektromobil španělské značky. Poprvé se stejnojmenný vůz ukázal loni na podzim na autosalonu v Mnichově, kde měl podobu téměř závodního automobilu. Aktuálně už je auto mnohem blíže sériové verzi, jakkoliv jde pořád o předprodukční prototyp. Ostatně start výroby ve španělském Martorellu je pořád ještě skoro tři roky vzdálený.

Auto každopádně stojí na modulární elektrické platformě MEB Small, která má pohon předních kol, mezi nimiž je umístěný i elektromotor. Tím se bude rodina nejmenších elektromobilů koncernu VW odlišovat od aut na "plnohodnotné" platformě MEB. Modely jako Škoda Enyaq iV, Cupra Born nebo Volkswagen ID.3 či ID.4 mají poháněná zadní, případně všechna kola. Předokolka byla zvolena proto, že jde o techniku konstrukčně jednodušší na výrobu, a tudíž levnější. A chystaná trojice malých elektroaut má být výrazně orientovaná na cenu.

Cupra UrbanRebel je ve své současné podobě dlouhá 4,03 metru, odpovídá tedy segmentu malých aut (Fabia má na délku 4,1 metru). Automobilka v tiskové zprávě další rozměry neuvádí, zahraniční média jako Autocar nebo Auto Motor und Sport však data doplňují i o šířku 1975 mm a výšku 1576 mm. Rozvor náprav pak má 2,6 metru a světlá výška je 218 mm. Velikost kufru zatím známá není, redaktoři Auto Motor und Sportu, kteří již ve voze seděli, ale tvrdí, že objem je na úrovni současné generace Volkswagenu Golf, který má 380 litrů.

Zatímco rozměry by mohly být u všech tří aut stejné, vnější vzhled by se měl výrazněji odlišovat. To konec konců naznačily i před časem uvolněné skici, z nichž je patrné, že třeba Volkswagen se jménem ID.1 a ID.2 bude více zaoblený, zatímco doposud bezejmenná Škoda bude o něco hranatější. Předprodukční Cupra pak má výrazné prolisy na bocích karoserie a sportovněji laděnou přední i zadní část, kola navíc dostala průměr 21 palců. UrbanRebel je každopádně pětidveřový, tuto koncepci by měli mít i sourozenci.

Španělé pak odhalili i kusé technické informace, takže elektromotor v útrobách má výkon 166 kW, z 0 na 100 km/h s ním auto zrychluje za 6,9 vteřiny a na jedno nabití ujede malý elektrovůz 440 km. Kapacitu baterie automobilka nezveřejnila, třeba Cupra Born s využitelnými 58 kWh a výkonem 150 kW ale ujede na jedno nabití maximálně 417 km.

Již zmíněný německý magazín Auto Motor und Sport píše, že se pro budoucí rodinu malých elektromobilů chystají dvě verze baterie s rozdílnou kapacitou a také odlišnou konstrukcí. Jeden z akumulátorů bude lithium-železo-fosfátový bez kobaltu, druhý pak lithium-iontový.

Kabina Cupry je odlišná od rozložení, které je známé z jiných elektromobilů koncernu VW. Na rozdíl třeba od Volkswagenů ID nebo Cupry Born se displej budíků nenastavuje spolu s volantem. Také centrální obrazovka je větší a natočená směrem k řidiči. Dotykové nastavování hlasitosti nebo teploty však nejspíše v koncernových autech zůstane i v budoucnu. Novinkou ale bude podsvícení dotykových ploch. Automobilka pak upozorňuje na použití bio materiálů a také prvků z 3D tisku.

Zatímco elektromobily od Volkswagenu a Škody by měly být více zaměřené na cenu, v základní verzi by tak mohly stát kolem 20 tisíc eur, tedy pod půl milionu korun, Cupra má být blíže prémiové části trhu. Základní model by tedy mohl stát kolem 25 tisíc eur.

Španělská automobilka představila i další plány do budoucna. V roce 2024 přijede nástupce současné Atecy, který by měl mít jméno Terramar a nabídne jak klasické spalovací motory, tak i plug-in hybridní pohon s čistě elektrickým dojezdem kolem 100 km. Vyrábět se bude u Audi v Györu. Ve stejném roce automobilka uvede i produkční verzi elektrického SUV Tavascan. Do roku 2025 by ráda prodávala ročně půl milionu aut, loni to pro srovnání bylo necelých 200 tisíc.