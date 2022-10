Nissan prodá svá ruská aktiva státní firmě za jedno euro, nechává si ale zadní vrátka

Kvůli pondělnímu vykolejení vlaku v Poříčanech na Kolínsku budou regionální vlaky na trase z Prahy do Lysé nad Labem omezeny zřejmě do čtvrtka 9:00. Omezení se týká linky S2 z Prahy do Kolína, spoje mohou mít až hodinové zpoždění. Linku S22 do Lysé nad Labem nahradí autobusy z Černého Mostu. Pražská integrovaná doprava zveřejnila mimořádná opatření na webu, informoval mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Oldřich Buchetka. Trať na koridoru by měla být podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy otevřena ve středu.

"Od dnešní 13. hodiny je zavedena posilová náhradní autobusová doprava z Černého Mostu do Lysé nad Labem. Tyto autobusy nemají žádné mezizastávky," uvedl Buchetka. Z Černého Mostu odjíždí náhradní autobusy X-S2 ze stanoviště 14, ze zastávky linky 398. Linku využijí lidé jedoucí do Lysé nad Labem a Milovic. Mezi Lysou a Milovicemi zůstává v provozu kyvadlová vlaková doprava.

Trať z Prahy do Lysé nad Labem je přetížená, jezdí po ní rychlíky odkloněné z koridoru přes Poříčany. Dálkové vlaky z Praha do Kolína jedou po objízdné trase přes Nymburk. Kromě vlaků s povinnou rezervací mimořádně zastavují ve stanici Praha-Vysočany a Nymburk hl.n. a lidé v nich mohou využít jízdenky PID. "Z důvodu snížené kapacity odklonové trati ale část dálkových vlaků nejede v úsecích Praha hl.n. - Kolín a Praha hl.n. - Nymburk hl.n. a zpět. V těchto úsecích je potřeba využít jiné spoje dálkové dopravy a v Kolíně či Nymburce přestoupit," uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Jsou to vlaky linky R9 Vysočina, R10 Hradečan a Krakonoš a R19 Svitava. Regionální spoje na trati Český Brod - Pečky - Kolín a Český Brod - Poříčany - Nymburk nahradily autobusy.