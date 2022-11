Nechci slevu zadarmo. Nabíjeli jsme u Lidlu a Kauflandu, ceny se liší i násobně

Nabít si během nákupu elektromobil zdarma bývala donedávna výsada zákazníků řetězce Kaufland a Lidl. To se v posledních týdnech změnilo, elektřina už tu stojí peníze. Kolik ve skutečnosti, jsme se rozhodli zjistit v redakčním testu.

Ještě nedávno byla nabíjecí stanice Lidlu ve středočeských Horoměřicích obležená elektromobily. Když sem redaktoři Aktuálně.cz zamířili kvůli ohlášenému konci bezplatného dobíjení naposledy, napájela se tu i brčálově zelená Škoda Citigo. Její majitel se redakci pochlubil, že ještě nikdy u veřejných nabíječek neplatil. A měl na to jednoduchý trik: Do Lidlu přijížděl ráno na šestou, kdy obsluha pustila do stojanu proud, ale obchod zůstal ještě celou hodinu zavřený. Během dvou let se mu ve službách rozvážkové firmy podařilo ujet 160 tisíc kilometrů, aniž by prý za energii vydal byť jen jedinou korunu.

Zlaté časy šetřílkům ale skončily, teď se i u Lidlu platí. A je to znát, při naší opakované návštěvě druhý listopadový týden zela obě vyhrazená parkovací místa prázdnotou. Přitom nabíjení je tu ve srovnání s ostatními poskytovateli stále velmi levné. Z konektoru se střídavým proudem stojí kilowatthodina 5,90 Kč, z rychlejšího se stejnosměrným pak jen o korunu víc.

Má to ale háček. K levnému nabíjení se lze proklikat jen přes internetové stránky Lidlu, kam je nutné kromě obligátního čísla kreditky zadat i šestnáctimístné číslo dobíjecího bodu. A to je na stojanu vyvedené drobným písmem, které za snížené viditelnosti rozhodně nebude snadné rozluštit. Tuto nepříjemnou proceduru by podle návodu mohl zastoupit naskenovaný QR kód, ale stránky supermarketu tuto možnost uživateli nenabídnou.

Když se vše podaří správně zadat, aplikace oznámí, že Lidl na peněžním účtu zablokuje 760 korun, které následně vyúčtuje podle skutečně odebrané energie. A to je vše. Cesta k levnému nabíjení je volná, i když poněkud kostrbatá.

Uživatelského diskomfortu si je patrně vědom i řetězec Lidl, podle Vandy Fliegerové ze zákaznického servisu by do budoucna mělo jít dobíjení spustit jednodušeji přes mobilní aplikaci Lidl Plus. Stane se tak prý v únoru nebo březnu příštího roku.

Pro úplnost je třeba dodat, že nabíječku u Lidlu lze aktivovat jednoduše už dnes. Je totiž součástí roamingové sítě nejrůznějších poskytovatelů, ti si však účtují cenu podle vlastních pravidel. Například dobíjení přes populární palivovou kartu CCS vyjde na 10,01 Kč v případě AC nabíjení, respektive rovných dvanáct korun u DC nabíjení. Nabíječku se členům redakce podařilo spustit i přes aplikaci německého klubu ADAC, který si v přepočtu účtuje 10,29 respektive 12,74 korun za kilowatthodinu.

V Kauflandu vše při starém

Ačkoliv vlastníkem Lidlu i Kauflandu je v obou případech německá rodina Schwarzů, druhý řetězec od začátku zvolil při dobíjení elektromobilů odlišnou strategii. Na jeho parkovištích vyrostly stojany skupiny ČEZ a zdarma tu šlo nabíjet jen z pomalejší AC zásuvky. Stáhnout si za tímto účelem aplikaci nazvanou Futurego, případně si u energetického gigantu zažádat o dobíjecí čip, bylo ale nutné i v době, kdy nabíjení nic nestálo.

Z pohledu uživatele se tedy u Kauflandu nic nezměnilo, až na to, že kilowatthodina na AC bodu nově vyjde na 5,90 Kč. Nabíjení stejnosměrným proudem stojí podle ceníku ČEZ 13 korun, to ale Kaufland nedotoval ani v minulosti.

I v případě nabíjení u Kauflandu platí, že k levnějšímu AC proudu se lze dopracovat pouze s pomocí jediné aplikace, případně použitím čipu ČEZ. Poskytovatel karty CCS si zde za stejnou službu účtuje 11,50 Kč/kWh, německý autoklub 10,29 Kč/kWh.

Je paradoxem, že rychlé DC nabíjení v Kauflandu na stojanech ČEZ není přes aplikaci jejich vlastníka ze tří námi zkoušených možností nejlevnější. Lépe vyjde s německou kartou či aplikací ADAC, kdy majitel elektromobilu za kilowatthodinu zaplatí 12,76 Kč. Naopak výrazně dražší je zde dobíjení přes palivovou kartu CCS, kde si poskytovatel účtuje 17,50 Kč/kWh.

Obvyklá cenová nová džungle, kterou elektromobilisté dnes a denně musí při dobíjení svých aut snášet, se tedy podle zjištění Aktuálně.cz nevyhýbá ani nabíječkám u potravinových řetězců. Redakční srovnání ukázalo, že výrazně levnější rychlé nabíjení nabízí Lidl, i když k jeho dosažení je třeba překonat byrokratické překážky. U Kauflandu se za DC dobíjení platí stejná částka jako u kteréhokoliv jiného stojanu ČEZ, oproti Lidlu zhruba dvojnásobná.

Nabíjení střídavým proudem pak v obou řetězcích vyjde na shodných 5,90 Kč/kWh. Cena je však i v tomto případě platná pouze za použití konkrétních aplikací a přístupových čipů, v ostatních případech zaplatí odběratel výrazně víc.