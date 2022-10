Navigace jinam, než chcete, místo Havla Presley. Hlasové ovládání aut pořád drhne

Ovládání komfortních funkcí hlasem jsme před léty vítali s úlevou. Těšili jsme se, že nás zbaví zdlouhavého bloumání po dotykových obrazovkách. Dnes některá auta umožňují ptát se i na věci, které s autem nesouvisí. Porozumět lidské řeči je však pro počítače stále těžká úloha. A zřetelně lépe se ji učí světové giganty než malé nezávislé firmy. Což v našem videu dokazuje srovnání Škody a Volva.

Test hlasového ovládání automobilů - Google vs. Laura | Video: Jakub Zuzánek

Většina automobilek se zprvu pustila do vývoje hlasového ovládání ve vlastní režii. Odpovídalo to tehdejšímu přesvědčení, že zisk z datových služeb musí zůstat doma a náskok specialistů lze dohnat.

Pozdější hojně medializované potíže Volkswagenu s nedodělaným softwarem ukázaly, že staří strojaři nová řemesla poněkud podcenili. V počítačové komunitě se však stali terčem posměchu už dávno předtím. Úroveň hlasového ovládání zůstávala míle za tím, co nabízely počítače a telefony.

Elektronické giganty si udržují náskok dodnes a některé z automobilek už uznaly, že samy ani s pomocí menších hráčů to nezvládnou. Právě tím náš host Martin Franc z firmy Agnostix vysvětluje, proč Volvo loni přešlo na služby od Googlu. Jsou komplexnější, hlasem se můžete ptát na cokoliv nebo k autu připojit chytrou domácnost.

Proti Volvu jsme postavili Škodu a její asistentku Lauru. Potvrdilo se, že Volvu chybí čeština a místy nemá tak detailně vyladěné ovládání samotného auta. Lépe ale zvládá to hlavní - rozumět tomu, co říkáte. Když to zrovna nejsou česká jména jako Václav Havel, Visací zámek nebo vinařství Tetur.