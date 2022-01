Na dopravním budou mít hlavu „v pejru“. BMW ukázalo auto, které mění barvu

Německá automobilka BMW představila na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas prototyp svého elektrického SUV iX, který umí měnit barvu. Pojmenovala ho iX Flow.

"Digitální zážitky se v budoucnu nebudou omezovat pouze na displeje. Bude docházet ke stále většímu prolínání reality a virtuálního světa. S BMW iX Flow oživujeme karoserii automobilu," říká o autě šéf vývoje Frank Weber.

Barva vozu podle automobilky vyjadřuje osobnost šoféra a možností její změny se otevírá další prostor pro kreativitu a vlastní vyjádření. "Řidič získá možnost vyjádřit navenek různé aspekty své osobnosti nebo dokonce aktuální náladu a nově je sdělit pokaždé, když usedne do svého vozu," říká Stella Clarkeová, vedoucí projektu BMW iX Flow s technologií E Ink. "Podobně jako móda nebo statusy na kanálech sociálních médií se pak vozidlo stává vyjádřením různých nálad a okolností každodenního života."

Automobilka zmiňuje ale i výhody týkající se spotřeby paliva nebo elektřiny. Když je v létě teplo, odráží bílá barva nebo světlý odstín obecně lépe sluneční záření a interiér vozu by se tak neměl tolik rozpalovat. V zimě jsou naopak v tomto směru výhodnější tmavší barvy. To by mohlo pomoci snížit spotřebu klimatizace nebo vytápění a u čistě elektrického vozu, jako je právě SUV iX, přispět i k prodloužení dojezdu na jedno dobití.

Jen je otázka, jak se na celou záležitost budou tvářit policisté a dopravní inspektoráty - barva se z pochopitelných důvodů uvádí v technickém průkazu a jakoukoli změnu je nutné zapsat.

Plynulou změnu barvy umožňuje speciální polep se stejnou technologií E Ink, kterou používají například čtečky elektronických knih Amazon Kindle. Na upraveném iX jsou tak miliony mikrokapslí, jejichž průměr odpovídá tloušťce lidského vlasu. Každá z těchto kapslí pak obsahuje záporně nabité bílé a kladně nabité černé pigmenty. "Podle stimulace elektrickým magnetickým polem se přesunou na povrch těchto mikrokapslí buď bílé, nebo černé pigmenty, které dodají karoserii požadovaný odstín," píše automobilka v tiskové zprávě.

Výhodou technologie je to, že pro udržení zvolené barvy nepotřebuje žádnou elektrickou energii. Elektrický proud je zapotřebí jen k samotné změně barvy.

Barevné efekty, které jsou vidět na karoserii iX, vznikají kombinací jednotlivých segmentů "e-papíru". "Po nanesení segmentů na karoserii a připojení napájení vytvářejícího elektrické pole se celý povrch karoserie zahřeje a utěsní, což zajistí optimální a rovnoměrné podání zvoleného barevného odstínu," uvádí BMW. Firma technologii v současné době vyvíjí tak, aby ji šlo nasadit i v sériových vozech.