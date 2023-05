Nejdelší česká motorka i zapomenutý moderní Wartburg. K vidění jsou kousek od hranic

Situace v Súdánu je podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese "bezprecedentní". V reakci na pokračující boje v neděli rozhodl o okamžitém vyslání šéfa Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martina Griffithse do země.

"Rychlost a sled událostí v Súdánu je bezprecedentní," uvedl Guterresův mluvčí. OSN je velmi znepokojeno a vyzvalo "všechny strany" konfliktu, aby chránily civilisty a umožnily jim bezpečný odchod. Armáda i proti ní bojující milice se v neděli dohodly na prodloužení humanitárního příměří o tři dny, ale klid zbraní dosud nebyl příliš respektován.

USA ve spolupráci s partnery ze Súdánu odvezly ze země téměř 1000 Američanů. Podle údajů OSN je kvůli probíhajícímu konfliktu v Súdánu už 75 tisíc vnitřně vysídlených lidí. Nejméně 20 tisíc lidí uprchlo do Čadu, šest tisíc do Středoafrické republiky a tisíce dalších do Jižního Súdánu a Etiopie. Súdán má 46 milionů obyvatel a patří k nejchudším zemím na světě.

V Súdánu proti sobě od poloviny dubna bojuje armáda a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Podle súdánského ministerstva zdravotnictví dosud zemřelo nejméně 528 lidí, přes 4500 dalších utrpělo zranění.