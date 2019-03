před 1 hodinou

Doby, kdy se po zbrusu nových modelech na autosalonech válely spoře oděné modelky, jsou dávno pryč. V Ženevě proto letos v duchu politické korektnosti a genderové vyrovnanosti frčely hlavně slušivé kostýmy, odhalit koleno nebo rameno začíná být zřídkavou známkou odvahy. Na stánku Škody dokonce modelku doplnil i model. To však neznamená, že by to hosteskám neslušelo. Podívejte se do galerie na náš výběr.