Metalíza v základní výbavě. Renault rozjíždí prodej nového Clia za starou cenu

Městský bestseller prošel po čtyřech letech výroby omlazovací kúrou. Má upravenou příď, jiný zadní nárazník a také fešáckou verzi Esprit Alpine. A díky lepší výbavě je ve výsledku levnější než před faceliftem.

Pohled do ceníku omlazeného Clia je závanem naděje, že šponování cen z posledních let by mohlo mít svůj konec. Základní verze s benzinovým motorem a výbavou Evolution se prodává za 383 tisíc korun. A jak potvrzuje produktový manažer Pavel Hykyš, jde o stejnou částku, jaká se objevila na novém Cliu páté generace v předcovidovém roce 2019. "Navíc nabízíme i výkupní bonus 30 tisíc za staré auto, takže se lze s cenou dostat ještě níž," upozorňuje Hykyš.

Faceliftované Clio je přitom vybaveno lépe než v minulosti: "Všechny verze mají navíc digitální přístrojový štít, zadní parkovací senzory a elektricky sklopná zrcátka," vypočítává produktový manažer.

Samozřejmostí jsou také LED světlomety, manuální klimatizace a infotainment se sedmipalcovým displejem, který umí nově zrcadlit smartphone bezdrátově. Roli barvy bez příplatku nyní u Clia hraje oranžová metalíza, což je u malého auta neobvyklé.

Nabídka barev se navíc rozrostla o další odstín šedi s názvem Rafale. "Na první pohled vypadá jako obyčejný pastelový, ale když na něj zasvítí slunce, krásně se třpytí," přibližuje novinku Hykyš, podle kterého jde ve skutečnosti o třívrstvý perleťový lak. Za ten se připlácí 17 tisíc.

Nabídka motorů Clia zůstává stejná, základem je litrový benzinový tříválec s výkonem 90 koní. Za příplatek 20 tisíc korun je k mání i verze spalující LPG, která s tímto palivem dosahuje výkon 100 koní. Nejméně 513 tisíc korun stojí full hybridní verze s benzinovou šestnáctistovkou a přídavným elektromotorem se systémovým výkonem 143 koní. Ta je sice z celé trojice suverénně nejdražší, zároveň však i nejúspornější - v kombinovaném provozu by si měla vystačit se 4,3 litry paliva na sto kilometrů.

Kdo by snad zatoužil po dieselu, musí se pro něj vypravit do zahraničí, například do sousedního Německa. Tam je stále k mání vznětová patnáctistovka s výkonem 100 koní a manuální šestistupňovou převodovkou, do Česka se ale nedováží.

Prodej modernizovaného Clia odstartuje v pátek 1. září, čekací doba by neměla překročit tři měsíce. "Kdo stihne říjnový termín výroby, dočká se auta v listopadu," uzavírá Pavel Hykyš.