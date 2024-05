Která auta jsou nejspolehlivější? Autoklub ukázal prstem na elektromobily

Každoroční statistika poruch německého autoklubu ADAC se letos více zaměřila na elektrické modely. V nově zkoumaném ročníku 2021 lze totiž najít už dostatečné množství elektromobilů, aby se ze zaznamenaných poruch daly odvodit nezkreslené závěry. A jak bateriová auta v porovnání se spalovacími dopadla?

"Elektrická auta poprvé registrovaná v roce 2021 fungují lépe než ta se spalovacími motory," konstatuje hned úvodem ADAC a dokládá to na konkrétních číslech. Zatímco vozy na benzin či naftu ročníku 2021 zaznamenaly 6,4 poruch na tisíc aut, u elektromobilů to bylo pouze 2,8 poruch.

Ukázalo se zároveň, že nůžky mezi spolehlivostí obou typů pohonů se dále rozevírají. Když ADAC loni zkoumal ročník 2020, byl rozdíl ve prospěch elektroaut 1,9 oproti letošním 3,6 závady. To podle autoklubu dokládá zvyšující se spolehlivost těchto vozů, i když je "ještě příliš brzy na to, abychom přesvědčivě zhodnotili jejich obecnou odolnost proti poruchám".

Nejčastější důvod, proč žlutí andělé v Německu loni vyjížděli k vozům odstaveným u krajnice, je i tentokrát 12V baterie - týká se 44,1 procenta případů. Špatnou volbou dodavatele tohoto dílu přitom automobilka může velmi rychle přijít o léta budovanou dobrou pověst. Jako se to stalo Toyotě, která kvůli problémům se startovací baterií skončila s několika modely na chvostu žebříčku, ačkoliv obecně jsou toyoty považovány za jedny z nejspolehlivějších aut.

Druhým nejčastějším důvodem, proč cesta neskončila v zamýšleném cíli, byl motor a jeho management (22,1 %), třetí místo obsadil startér, alternátor, elektroinstalace a osvětlení (10,5 %). Překvapivě až čtvrté skončily pneumatiky (8,8 %) navzdory faktu, že rezervní kolo má na své palubě stále méně moderních aut. Páté místo a 7,1 procent obsadily zámky a imobilizéry.

Závada startovací 12V baterie se nevyhýbala ani elekromobilům, ale u spalovacích aut vypověděla službu dvakrát častěji (1,2 případů oproti 2,4 případů na tisíc registrovaných aut). Elektrickým vozům také podstatně méně často selhal motor: zatímco u spalováků šlo o 1,2 poruchy na tisíc aut, u bateriových vozů nastalo na stejný počet pouze 0,2 závady. Pokud jde o brzdy, podvozek a komponenty karoserie, nejsou mezi typy pohonů téměř žádné rozdíly.

Pro aktuální statistiku byly zohledněny všechny poruchy, ke kterým došlo na vozidlech ve věku od tří do deseti let, registrovaných mezi roky 2014 až 2021. Údaje sbíral ADAC během celého roku 2023, celkem bylo zkoumáno 156 modelů od 20 značek automobilů. Předpokladem pro zařazení vozu do statistiky je, aby měl během dvou let alespoň sedm tisíc registrací. Mezi nové přírůstky za rok 2023 patří elektrické modely VW ID.4 a Škoda Enyaq, oba vozy si mimochodem ve statistice vedou velmi dobře.

Žlutí andělé v Německu loni vyjížděli celkem k 3,5 milionu případů, žádost o pomoc přicházela na dispečink v průměru každých devět sekund. Počet závad meziročně stoupl o 117 570 případů, nejčastěji mechaniky zaměstnávaly vozy ve stáří 18 až 23 let.

Ve fotogalerii přinášíme největší hříšníky i premianty rozdělené podle tříd, kompletní přehled všech aut a jejich umístění najdete (v němčině) zde.