Když máte neomezený rozpočet a velkou představivost: Deset výjimečných Rolls-Royců

Čtyři stíhací letouny Jas-39 Gripen dnes dopoledne odletěly ze základny v Čáslavi na Kutnohorsku do Švédska. Na letecké základně a střelnici Vidsel budou čeští stíhači cvičit ostré střelby protiletadlovými řízenými střelami na vzdušné cíle a zdokonalí se v létání v malých výškách nad terénem bez výrazných orientačních bodů. Návrat je plánován na 27. února, záložní termín je o den později, řekl novinářům velitel kontingentu Pavel Pavlík.

"Střelbu na vzdušný cíl necvičíme často, takže je to pro každého vyvrcholením výcviku," uvedl Pavlík. V českých podmínkách se cvičí střelby proti pozemním cílům, ostré střelby na vzdušné cíle je možné trénovat jen v zahraničí. Naposledy si to čeští piloti vyzkoušeli v roce 2019, taktéž na švédské střelnici Vidsel.

"Musíme to absolvovat, abychom byli bojově použitelní a měli zkušenost s výstřelem rakety, protože přece jen běžné to air-to-air střílení není," podotkl Pavlík. Dalším úkolem, který mají piloti před sebou, je nácvik letů v malých výškách až do 30 metrů nad zemí, což se v Česku také cvičit nedá.