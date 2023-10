Na kolik ta legrace vyjde? Servisní náklady Renaultu Megane E-Tech pod lupou

Během čtyř měsíců náročné služby nepadlo o elektrickém Renaultu Megane v naší redakci jediné křivé slovo. Vlastně je to přesně naopak, francouzský kompakt nás nepřestává udivovat svým úsporným provozem a uživatelskou přívětivostí. Teď však přichází vhodná doba na debatu o penězích.

Nemine týden, aby v redakční poště nepřistál nějaký zajímavý dopis odpůrců elektromobility. Zatím poslední přišel minulou neděli - čtenář si v něm stěžuje, že kvůli elektromobilům máme v Česku drahou elektřinu. Pan Václav v dopisu zároveň konstatuje, že si "tyto elektrošroty stejně nikdo nekupuje".

Podívejme se do statistik Svazu dovozců automobilů. Podíl čistých elektromobilů na letošních prodejích nových aut činí 2,76 procenta, zatímco loni to bylo jen těsně nad dvěma procenty. Od ledna do září si pro elektromobil do showroomu přišlo 4628 zájemců. Mezi nimi bylo i 55 těch, kteří si zvolili právě elektrický Megane.

Při srovnání s prodejními čísly Škody Enyaq nebo Tesly Ypsilon je zřejmé, že se Megane v Česku nestal masovou záležitostí. Na první pohled totiž není právě levný, do značné míry však za to může vcelku rozsáhlá výbava.

Renault se v poslední době přestal obtěžovat s nabídkou holých verzí, u kterých by však mohl zaujmout cenou. Elektrický Megane je tak už v základní (a námi testované) verzi Techno za 1 205 000 korun vybaven tak, že kromě pokročilých jízdních asistentů a barvy karoserie na přání není nutně potřeba nic přikupovat: elektrická zrcátka, adaptivní LED světla, couvací kamera, bezklíčový přístup i fešácká 20" kola jsou v ceně.

Vyšší verze Iconic za 1 280 000 korun pak přidává mimo jiné rádio značky Harman Kardon (v Technu za příplatek 22 tisíc) a také třeba celokožené čalounění. Kupodivu však kůže na sedadlech u Meganu nepůsobí tak elegantně jako potahy v kombinaci látka / kůže s jemnou černošedou kostkou, jaké má náš redakční Megane.

Také je dobré vědět, že obě výbavové verze mají shodnou velikost trakční baterie (60 kWh) a tepelné čerpadlo pro úspornější vytápění interiéru.

Pravidelné servisní prohlídky elektromobilů netěší výrobce maziv ani brzdových destiček, spotřební materiál při nich přichází ke slovu jen zřídka. Elektrický Megane na první prohlídku, takzvaný malý servis "A", míří po prvním roce provozu. Jediné, co se při ní mění, je pylový filtr.

Další servis následuje až po třetím roce provozu, tentokrát jde o "velký servis" označovaný písmenem B. To už se kromě pylového filtru mění i brzdová kapalina. Čtvrtý rok je předepsána výměna 12V baterie, pátým rokem opět následuje servis A. Pak se celý pětiletý cyklus znovu opakuje.

České zastoupení Renaultu vyčíslilo cenu prohlídek do pěti let stáří vozu na 11 594 korun včetně DPH, přičemž se kalkuluje s hodinovou sazbou autoservisu 1150 korun.

Servisní náklady na 5 let / 100 tisíc km

1. rok 3. rok 4. rok 5. rok Serv. prohlídka A 690 Kč 690 Kč ---------- 690 Kč Serv. prohlídka B ---------- 805 Kč ---------- 805 Kč Výměna pylového filtru 874 Kč 874 Kč ---------- 874 Kč Výměna brzdové kapaliny ---------- 1388 Kč ---------- ---------- Výměna 12V baterie ---------- ---------- 3904 Kč ---------- Celkem za rok 1564 Kč 3757 Kč 3904 Kč 2369 Kč

Celkem: 11 594 Kč

Servis elektromobilů je tedy ve srovnání s jejich pořizovací cenou spíše symbolickou záležitostí, není proto divu, že jej některé automobilky k novému vozu nabízejí v prvních letech s výraznou slevou, nebo dokonce zcela zdarma.

Renault je ten druhý případ, majitel Meganu tedy v prvních pěti letech nemusí za servis vydat ani korunu. Také proto, že auto má zároveň komplexní pětiletou záruku až do ujetí 100 tisíc kilometrů. A kdo by snad za tu dobu najel víc, může si připlatit 10 790 korun za nájezd do 150 tisíc kilometrů.

Pokud jde o ceny náhradních dílů, zaujme hlavně cena předního světlometu (viz tabulka).

Ceny vybraných náhradních dílů

Přední brzdové destičky 2349 Kč Přední nárazník 14 130 Kč Zadní nárazník (horní díl) 14 395 Kč Zadní nárazník (spodní díl) 21 691 Kč Přední blatník 7549 Kč Přední světlomet 28 689 Kč Zadní světlo (vnější díl) 10 090 Kč Zadní světlo (vnitřní díl) 10 090 Kč Čelní sklo 14 103 Kč

Je to tím, že jde o LED svítidlo s adaptivní funkcí, které je ovšem drahé u všech značek. Bylo by tedy chybou podcenit význam havarijní pojistky, protože zvláště lesní zvěř nemívá s majiteli nových aut slitování.

Nejlevnější položkou ceníku vybraných dílů jsou paradoxně brzdové destičky, které však elektromobil takřka vůbec nepotřebuje. Po většinu času brzdí motorem, takže se může stát, že k jejich výměně nedojde po celou dobu životnosti auta.