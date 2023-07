Jak vylepšit elektrický luxus. Test omlazeného Audi Q8 e-tron s velkou baterkou

Designér Jiří Král: Hra se světlem a stíny

Tradiční manažerské sedany jsou postupně vytlačovány manažerskými SUV, za které lze považovat i toto elektrické Audi. Vnímáno touto optikou dělá e-tron věci správně. Je dostatečně konzervativní, jak to manažeři obvykle chtějí, zároveň má punc luxusu, což jim zase propůjčí potřebné zdání úspěšnosti. Dělá to přitom hezky nenápadně, například chromovaným orámováním dveří, které pro tento účel skvěle funguje a u takového auta je naprosto v pořádku. Líbí se mi také, že ačkoliv jde o bezmála pětimetrový vůz, boční projmutí karoserie šikovně tlumí velké plochy. Ve výsledku tak e-tron působí docela subtilně a navíc křivky hezky pracují se světlem a stíny. Oceňuji i dva displeje na středové konzole, které jsou nepochybně na pohled lepším řešením, než jedna obří obrazovka. Navíc jsou do přístrojové desky vkusně začleněny, takže tu nikde nic netrčí ani neruší.