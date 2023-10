Francouzský sociální leasing dostává obrysy. Elektromobil prakticky zaplatí stát

Ačkoliv tento slib pomohl k loňské výhře Emmanuela Macrona v prezidentských volbách, dlouho se kolem něj nic nedělo. Až začátkem minulého týdne francouzská hlava státu připomněla takzvaný sociální leasing, který má zpřístupnit elektromobily nízkopříjmovým domácnostem. Spuštěn by měl být v listopadu s platností od začátku příštího roku, spousta detailů ale o něm uniká do médií už teď.

Dacia Spring je elektromobil, který se do programu sociálního leasingu asi nedostane. | Foto: Dacia

Francouzský dotační systém pro elektromobily projde od příštího roku výraznou změnou, o tom jste si ostatně na Aktuálně.cz mohli přečíst před několika týdny. Cílem je, aby z velmi štědré podpory, která může dosáhnout v určitých případech až sedmi tisíc eur, neprofitovala cenově agresivní čínská auta. Tamní výroba je masivně dotovaná státem, proto se pak modely jako Leapmotor T03 nebo MG4 mohou prodávat výrazně levněji než srovnatelná evropská konkurence.

Ekologický bonus tak bude od příštího roku navázaný na celý výrobní cyklus včetně dopravy, což by mělo maximálně zvýhodnit evropské elektromobily. Čínské vozy, ale třeba také auta jako Dacia Spring v říši středu vyráběná, tak nebudou moci dosáhnout maximální a v některých případech možná vůbec žádné dotace. Přestože samotnou koncovou cenou a nulovými emisemi z výfuku by se do pravidel v pohodě vešla. Podrobnosti ale Francouzi teprve zveřejní.

Jisté je, že se příští rok vedle ekologického bonusu objeví i takzvaný sociální leasing - tedy pronájem elektroauta pro nízkopříjmové domácnosti za 100 eur, v přepočtu méně než 2500 korun, měsíčně. Ten se stal jedním z témat loňské prezidentské kampaně Emmanuela Macrona, který nakonec pozici v Elysejském paláci obhájil. Prezident se o něm trochu rozmluvil začátkem minulého týdne na Radě pro ekologické plánování.

Tam oznámil, že podrobnosti o sociálním leasingu zveřejní vláda v listopadu letošního roku, nicméně v nabídce se příští rok objeví několik tisíc kusů automobilů. V souladu s upraveným dotačním systémem budou z portfolia vyřazená auta vyráběná mimo Evropu (samozřejmě to cílí především proti čínským elektromobilům). Týkat se to tak bude třeba i již zmíněné Dacie Spring.

Více o programu prozradil veřejnoprávní rozhlasové stanici France Inter v úterý 26. září ministr dopravy Clément Beaune ze strany Obnova. "Musí to být sociálně ekologické, protože dnes jsou elektromobily luxusním zbožím pro mnoho francouzských lidí," řekl na adresu sociálního leasingu. "První auta budou dodána začátkem roku 2024," dodal ministr s tím, že do programu budou zařazena jen auta vyrobená ve Francii a Evropě a navíc jen ta, která dosáhnou na ekologický bonus.

Moderátorka se od ministra snažila zjistit, s jakými výrobci tedy vláda jedná. "Dokončujeme diskuse s našimi velkými výrobci osobních aut, Stellantisem a Renaultem," odpověděl Beaune. Konkrétní modely nejmenoval, podle francouzských médií by ale mělo jít mimo jiné o chystané Citroën ë-C3 a Renault 5, které se objeví příští rok. Zařazen by tam mohl být i Renault Twingo E-Tech, jeho výroba ale naopak brzy skončí.

Clément Beaune dále předestřel, že na sociální leasing dosáhnou jen domácnosti s určitým příjmem. Konkrétní částku neudal, nicméně současný systém dotací (k pěti tisícům mohou dostat bonus další dva tisíce eur) zvýhodňuje ty domácnosti, jejichž zdanitelný příjem dosahuje maximálně 14 098 eur, tedy asi 344 tisíc korun, ročně. Do této skupiny spadá podle francouzských médií asi sto tisíc lidí.

Ještě zajímavější otázku nicméně položila moderátorka pořadu vzápětí, a to když se ministra zeptala na nutnost nějakého financování předem, tedy na takzvanou akontaci. Program má být podle Beaunema pro koncového zákazníka co možná nejjednodušší bez dlouhého papírování.

"Uživatel se musí umět přihlásit, zarezervovat si model a platit sto eur měsíčně. Pak už je to na dohodě mezi výrobcem či poskytovatelem leasingu a státem, aby podnikly kroky ke snížení ceny," odpověděl ministr dopravy. Jasně tím tak naznačil, že akontaci bude za domácnosti v nějaké formě hradit nejspíše stát možná ve spolupráci s automobilkou.

Tím by se tak sociální leasing výrazněji odlišil od současné praxe, kdy některé automobilky nabízejí možnost pronájmu elektromobilu dokonce za méně než sto eur měsíčně. Třeba Dacii Spring je možné získat za 79 eur měsíčně, přičemž akontace 7500 eur je splacená pomocí pětitisícové dotace a maximálního 2,5tisícového bonusu, který stát dává za výkup starého naftového auta vyrobeného před rokem 2011 nebo benzinového auta vyrobeného před rokem 2006. Tedy takového s vyššími emisemi. Podobně srážejí na minimum vstupní splátku i další značky.

Opět i ve výkupním bonusu existují štědřejší výjimky pro domácnosti se zdanitelným příjmem do 14 098 eur ročně, nicméně všichni bez výjimky mohou dosáhnout bonusu 2500 eur. Současné výhodné leasingy pak samozřejmě také musí operovat se zůstatkovou hodnotou, za niž si pronajímatel auto může anebo nemusí po uplynutí smlouvy vykoupit. Více jsme se tomuto tématu věnovali už loni.

Jak to bude se zůstatkovou hodnotou v případě sociálního leasingu, zatím politici nijak nekomentovali. Na rozdíl od pravděpodobně odpuštěné akontace. Podrobnosti budou každopádně známé už zhruba za měsíc, je ovšem otázka, jak se s dotovanou akontací i částkou za pronájem francouzská státní pokladna - už tak zasažená inflací a dalšími problémy - vyrovná.