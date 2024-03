Krutý norský test dojezdu 23 elektroaut má čínského vítěze. Propadák je z Evropy

V testu elektromobilů norského autoklubu NAF nejde o to, které auto zvládne na jedno nabití baterie dojet v zimě nejdál, ale jak moc se skutečnost liší od údajů výrobce. Kromě toho klub zkoumá, jak dlouho trvá nabít baterii z 10 na 80 procent. Také v tomto případě platí, že nejlepšího hodnocení se dočká takové auto, které se nejvíce přiblíží údaji z prospektu.

Dvakrát ročně pořádají Norové velkou akci EL Prix, při které testují dojezd elektromobilů za zimních podmínek. Jde o největší událost svého druhu, které se navíc letos zúčastnil rekordní počet aut. Nejde přitom o žádný pohodový výlet, auta na trase překonávají tisícimetrové převýšení, a to vše při teplotách od -5 do -10 °C.

"Podívali jsme se na to, zda a do jaké míry se skutečný dojezd odchyluje od specifikací výrobce. Jeli jsme až do úplného vybití baterie," vysvětluje Florian Merker z partnerského klubu ÖAMTC, který se na testování také podílel.

Zatímco při mírných letních teplotách jsou odchylky od udávaného dojezdu podle cyklu WLTP z velké části zanedbatelné - u některých aut lze dokonce dojet dále, než uvádí výrobce - jakmile klesne teploměr pod nulu, dojezd se zkracuje. A je známou pravdou, že u některých aut velmi výrazně.

Expert ÖAMTC uvádí dva příklady, jak moc se v zimních podmínkách mohou jednotlivá auta lišit: "Podle WLTP má XPeng G9 dojezd 520 kilometrů. V letní praktické zkoušce zvládl téměř 590 kilometrů, v zimě jen 452 kilometrů. Znamená to, že WLTP se velmi dobře trefuje do průměru." Toyota bz4X AWD se ale podle odborníka chová jinak: "Její dojezd byl o tři procenta pod udávanou hodnotou 460 kilometrů WLTP v létě a téměř 32 procent v zimě.

WLTP je zkratkou pro "Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure". Jedná se o postup zjišťování hodnot spotřeby a emisí osobních automobilů. Hodnoty naměřené ve zkušebně na válcovém dynamometru pak automobilky uvádějí v prospektech jako součást technických údajů k vozidlu.

Zkušenosti uživatelů a testy, jako je právě EL Prix, však ukazují, že skutečná spotřeba se někdy od WLTP výrazně liší. U většiny kandidátů na testování se odchylka pohybuje mezi dvanácti a 30 procenty. "I když je obecně známo, že extrémní teploty mají velký vliv na spotřebu elektřiny, měli by na to výrobci i prodejci jasně upozorňovat," požaduje technik ÖAMTC Merker.

Na čínský sporťák nikdo nemá

Výjimečný úkaz v testu dojezdu pochází tentokrát z Číny: Autu s názvem HiPhi Z, které je v Evropě zatím velkou neznámou, došla v norské zimě "šťáva" až po 522 kilometrech. "To znamená, že bylo jen o necelých šest procent pod udávaným dojezdem 555 kilometrů a je jasným vítězem testu. Žádný jiný kandidát neměl ani přibližně stejný výsledek, a to jak v absolutních hodnotách, tak ve smyslu odchylky od WLTP," vysvětluje Merker.

Výsledek HiPhi Z je samozřejmě zajímavý především z technického hlediska, jeho pořizovací cena se totiž v přepočtu pohybuje kolem 2,5 milionu korun. "I když je tento vůz vhodný jen pro pár kupujících, test především ukazuje možnosti. Doufáme, že ostatní výrobci jej budou z technického hlediska následovat," říká expert ÖAMTC.

Výsledky zimního testu

Nízké teploty ukázaly, že žádné z testovaných vozidel nedosáhlo hodnot podle standardu WLTP. Většina aut od něj byla poměrně daleko, průměr činí -21,7 procenta. Maximální naměřená odchylka oproti udávanému dojezdu činila -31,9 procenta. V průměru je odchylka u testovaných vozidel -21,7 procenta. V následující tabulce jsou auta seřazená v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu výsledku respektive od nejmenší po nejvyšší naměřenou odchylku.

Model Dojezd podle WLTP (km) Naměřený dojezd (km) Odchylka v % HiPhi Z 555 522,0 -5,9 BMW i5 505 443,6 -12,2 Lotus Eletre 530 464,6 -12,3 Kia EV9 505 441,9 -12,5 Xpeng G9 520 451,8 -13,1 Nio EL6 529 456,0 -13,8 Nio ET5 560 484,4 -14,0 Mercedes EQE SUV 491 399,0 -18,7 Audi Q8 Sportback e-tron 55 515 411,4 -20,1 BYD Dolphin 427 339,2 -20,6 Ford F-150 Lightning 429 337,5 -21,3 MG 4 Long Range 520 399,6 -23,2 Hyundai Ioniq 6 (2WD) 614 467,8 -23,8 Hyundai Kona 454 341,3 -24,8 Nissan Ariya 498 369,4 -25,8 Peugeot e-308 409 297,0 -27,4 Jeep Avenger 395 286,0 -27,6 Opel Astra Electric 413 296,0 -28,3 Tesla Model 3 629 441,0 -29,9 Polestar 2 LR 614 430,0 -30,0 Volvo C40 572 395,0 -30,9 Toyota bZ4X AWD 460 313,5 -31,8 Volkswagen ID.7 608 414,0 -31,9



Jak jsou na tom auta s rychlostí nabíjení?

Při testování rychlosti nabíjení, kdy všechna vozidla začínala se zbývající kapacitou nabití 10 procent, bylo téměř 50 procent testovaných vozidel schopno dosáhnout požadované úrovně nabití 80 procent za méně než 30 minut. Což je samo o sobě dobrá zpráva. Bohužel mnoho zkoušených aut ani v tomto případě nedokázalo dodržet výrobcem specifikovanou dobu.

Autoklub však přesto na základě předchozích výsledků zaznamenal, že novější elektromobily mají větší baterie, mohou dále cestovat a rychleji se nabíjet. V zimních podmínkách se ale stále chovají jinak než v teplém létě.

Schopnost auta rychle na cestě doplnit energii a také dostatek nabíjecích stanic mohou být přitom pro rozhodnutí pořídit si elektromobil určující daleko spíš než parametr dojezdu, míní specialisté z autoklubu. Svou roli při výběru auta hraje také to, jak je efektivní z hlediska spotřeby. Protože úspornější vůz může mít menší a lehčí baterii, přitom ve výsledku dojede dál než konkurent s větší kapacitou baterie, který navíc bývá zpravidla dražší.

Na rozdíl od první tabulky, kdy byla auta seřazena podle velikosti odchylky od oficiálních údajů dojezdu, v následující tabulce jdou za sebou v abecedním pořadí.