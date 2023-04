Neříkejte mi Babetta. Český Mopedix chce vrátit mopedy do módy

Na březnové výstavě Motocykl se český projekt mopedu Mopedix představil poprvé. A vzbudil rozruch. Naštval nejenom některé tradiční motorkáře, kteří na cokoliv, co je na elektropohon, koukají skrz prsty, ale i starší populaci, která jezdila na Babettách a má je zafixované jako levný stroj pro důchodce a ženy v domácnosti. Mopedix ale nechce být nová Babetta. Projeli jsme se.

Typický tvar, šlapky, žlutý lak a hranatá krabice s baterkou na rámu, která vzdáleně připomíná motor schovaný pod krytem. Málo stačí a někteří v Mopedixu vidí reinkarnaci Babetty.

"Vyloženě nás to uráží. Za prvé jsme nikdy neuvažovali o tom, že by ji měl Mopedix připomínat, nikdo z nás nikdy Babettu ani v mládí nevlastnil. A za druhé je to jako porovnávat Trabant a Range Rover. Ne ve smyslu rychlosti, ale kvality. Jsme jinde výkonově, v pohodlí a jízdních vlastnostech, zpracování a taky spolehlivosti," věří Jindřich Melichar, jeden z hlavní trojice, která stojí za vznikem projektu českého mopedu, který se montuje v prostorách benešovského pivovaru.

Mopedix byl zpočátku trochu "punk nápad", ostatně první prototyp měl baterii schovanou v pekáči na husu přimontovaném k rámu, postupně se z něj stal seriózní projekt a šestičlenný tým se mu začal věnovat naplno. Vedle prvního typu Electric, který, jak název napovídá, jezdí na elektřinu, mají v šuplíku schované plány na benzinovou verzi.

Moped je bytelný, poměrně těžký, s velkými 19" koly. Minimalistický, ale vkusně retro. Zhruba 80 procent dílů elektromopedu je české výroby, především kompletní plechařina a naprostá většina kovových částí včetně rámu, zadních vidlic, kastlíků, řídítek, blatníků či nosiče.

Na míru je i české sedlo a elektrické komponenty včetně 60V baterie. 4kilowattový elektromotor integrovaný v náboji zadního kola je od čínského výrobce, stejně jako přední světlo, zadní tlumiče, přední vidlice nebo komplet brzdy.

Jezdí se s ním výborně, pohodlně se na něm sedí. Řidič si musí zvyknout, že těžiště je trochu výš. Velká kola zajistí pohodlí. Zrychluje i brzdí skvěle.

S ohledem na kvalitní výrobu hlavních komponent včetně baterie a celkovou montáž v Česku ale není levný, vyjde na 134 tisíc korun. Asijské elektroskútry jsou nepochybně levnější. "Konkurencí Mopedixu jsou ale různé elektrické moderní projekty, jako je americký Onyx nebo v západní Evropě Bonfire od Black Tea Motorbikes, Brekr či Vintage Scrambler, které jsou cenově podobné," vysvětluje David Kasl z Mopedixu.

Věří, že moped osloví lidi, kteří chtějí mašinu, na které se dobře jede, která má jízdní vlastnosti velké motorky, zároveň je výkonná i tichá. "A v případě nouze odveze vedle řidiče i raněného kamaráda z hospody," připomíná s vtipem Melichar fakt, že místo nosiče může mít druhé sedlo a celkově uveze 180 kg.

