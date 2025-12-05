Když nechcete SUV. Dongfeng U-Tour míří na rodiny, které dávají přednost prostoru

Dongfeng U-Tour HEV přijíždí na český trh v době, kdy klasická rodinná MPV prakticky zmizela z nabídky většiny značek. Fordy S-Max a Galaxy skončily, Sharan i Alhambra odešly do důchodu, 5008 i Scénic se proměnily v SUV a zákazník, který nechce jezdit v módním zvýšeném autě, najednou nemá moc na výběr.
Právě na tuhle mezeru cílí čínský Dongfeng a snaží se ji zaplnit modelem U-Tour, který se na některých trzích prodává pod jménem Forthing. A dává to smysl: proč měnit branding, když to stojí peníze, zvlášť u vozu mířícího primárně na rodiny, pro které je cenovka mnohem důležitější než jméno na kapotě.
Na první pohled není U-Tour žádný designový experiment, spíše poctivé, jednoduché MPV. Základní benzinový model začíná v akci na 740 tisících korun, hybridní varianta pak na 850 tisících.
Právě hybrid jsme otestovali a už po usednutí do kabiny je zřejmé, že Dongfeng chce zaujmout bohatou výbavou. V autě nechybí 360stupňová kamera, ventilovaná a vyhřívaná sedadla v první i druhé řadě, elektrické ovládání sedadel, velké panoramatické okno ani automatická dálková světla.
V multimédiích nově najdete češtinu, byť některé překlady působí poněkud unaveně. Materiály neurazí, a i když tu nenajdete kůži na volantu, celek působí moderně a uživatelsky přívětivě.
Technika pod kapotou je zcela přímočará. Hybridní verze kombinuje čtyřválec 1.5 turbo o výkonu 170 koní a 280 Nm s elektromotorem přidávajícím 75 koní a 300 Nm.
Dohromady sice systém nenabízí výrazně víc výkonu než čistý benzin, ale elektrická asistence při rozjezdu je příjemná, reakce na plyn rychlejší a celé auto působí výkonově dostatečně.
Významný cenový příplatek 110 tisíc korun se ale těžko obhajuje, když spotřeba je prakticky identická (pohybuje se mezi 8 až 8,5 litry na 100 km/) s verzí bez hybridní výpomoci. Tak tak dává z hlediska financí větší smysl.
U-Tour se nesnaží být sportovní. S měkkým, pohodlným podvozkem (vpředu MacPherson, vzadu víceprvkové zavěšení) je jeho hlavním úkolem plynule a nerušeně převézt rodinu z bodu A do bodu B, a to mu jde dobře. V kategorii MPV vlastně ani nic jiného očekávat nechcete.
Skutečné kouzlo U-Tour tkví v tom, že čtyřčlennou rodinu veze v maximálním pohodlí. Druhá řada totiž nabízí dvě samostatná plnohodnotná křesla - vyhřívaná, ventilovaná, s vlastní klimatizací, s bytelnými stolky, USB porty i posuvem do stran. Komfort v této části kabiny je na poměry třídy nadstandardní a děti by tu pravděpodobně jezdily raději než vpředu. Nad hlavami se rozprostírá obrovské panoramatické okno, které dodává prostoru vzdušnost.
Horší je to s přístupem do třetí řady. Buď elektricky odsouváte sedadlo, což trvá věčnost a vytvoří velmi úzký otvor, nebo projdete uličkou po posunutí sedadel od sebe. Obě řešení jsou použitelná spíše pro děti.
Jakmile se však do třetí řady dostanete, dá se tu krátkodobě přepravit dvojice osob bez zásadních stížností. Zavazadlový prostor při obsazených sedmi místech je malý, ale to je u MPV běžná daň za sedadla navíc. Pokud však jezdíte nejčastěji ve čtyřech, nabízí U-Tour po sklopení třetí řady opravdu velký kufr a luxusní prostor ve druhé řadě. A přesně tak řada rodin MPV používá: většinou čtyři pasažéři, občas sedm.
Z pohledu celkového dojmu zůstává Dongfeng U-Tour HEV příjemným překvapením. Není to dodávka přestavěná na osobní auto, není tak drahý jako třeba (praktičtější a větší) Multivan a přináší to, co od klasického MPV čekáte: sedm míst, komfortní jízdu, bohatou výbavu a cenu, která zůstává v rámci segmentu realistická.
Není bez chyb - audio je slabší, Bluetooth handsfree neoslní, spotřeba hybridu zklame a některé detaily působí zvláštně. Přístup do třetí řady je zdlouhavý a ergonomie tu a tam zakolísá.
Jenže ve světě, kde MPV téměř vyhynula, působí U-Tour jako sympatický pozůstatek doby, kdy auta vznikala primárně pro rodiny, ne pro image. A právě proto dává smysl. Není dokonalý, ale je praktický, prostorný, příjemný na řízení a za dané peníze překvapivě konkurenceschopný. Pokud nechcete SUV ani dodávku, možností už moc nezbývá - a Dongfeng U-Tour patří mezi ty, které stojí za pozornost.