Auto

Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road

Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road
Leapmotor Lafa 5, v evropském názvosloví B05, je asi nejzajímavější čínská novinka mnichovského autosalonu. Elektrický kompaktní hatchback totiž nejenže míří do populárního segmentu, ale ještě ukazuje i nový designový jazyk Leapmotoru.
Kdy přesně se B05 ukáže v produkční verzi, Leapmotor neprozradil, soudě dle stadia konceptu to ale nebude dlouho trvat.
Zatím však sází značka částečně vlastněná Stellantisem hlavně na SUV. Novinkou je 4,5 metru dlouhý model B10 s dojezdem 361 nebo 434 kilometrů podle baterie.
Xpeng nedávno zamířil i do Česka a jenom krátce po tom odhalil modernizace stěžejních SUV G6 a G9. Design se změnil opravdu mírně, jiná je ale baterie s rychlejším nabíjením. Zobrazit 41 fotografií
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 51 minutami
Nová elektrická SUV od BMW a Mercedesu, malé elektromobily koncernu Volkswagen a Čína. Mnichovský autosalon tak jako třeba loni Paříž zase obsadila auta z říše středu. A pořád je vidět, jak rychle se dokážou tamní automobilky učit a přizpůsobovat vkusu evropských zákazníků.

Před šestnácti lety byla čínská automobilka Jonway s bezostyšnými kopiemi Toyoty RAV4 zastrčená na IAA ve Frankfurtu kdesi v předsálí malé haly plné náhradních dílů. Dnes jsou čínské automobilky centrem pozornosti a na mnichovském výstavišti až na pár výjimek potkáte jenom je. V centru města je situace lepší, ale i tam je silně vidět, že z pozvolného nástupu před pár roky je dnes plnohodnotná "invaze".

Související

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo

Xiaomi YU7 živě
44 fotografií

V šesti halách mnichovského výstaviště se v novinářský den proplétáte mezi desítkami a desítkami čínských novinářů. Místy už neslyšíte ani jiný jazyk a čínské automobilky v něm mají i pompézní prezentace. Koneckonců stránky IAA jsou v němčině, angličtině a čínštině. Hostesky jsou ale až na pár výjimek vždy Evropanky.

Stánky jsou ovšem na úrovni. Nejsou křiklavé, sází na neutrální barvy a minimalismus. Nesnaží se vás ohromit, jsou elegantní a třeba Aito, částečně vlastněné mobilním gigantem Huawei, postavilo vedle luxusního SUV 9 piano a pro návštěvníky výstaviště si přichystalo několik klavírních recitálů.

BYD například svou prezentaci dotáhl tak daleko, že v pondělí ukázal novinářům kombi Seal 6 DM-i a v úterý v centru Mnichova rozbalil pro veřejnost hned dva stánky na dvou různých místech.

Důvod? Zaprvé městský elektromobil Dolphin Surf, konkurující třeba Fiatu Grande Panda, získal pět hvězdiček v nárazových testech Euro NCAP. Zadruhé se předvádí s 1000kW nabíječkou, která umožní načerpat energii na 400 kilometrů jízdy za pět minut. A evropským zákazníkům předvádí také elektromobily své prémiové značky Denza, kterou kdysi spoluzakládal s Mercedesem.

Související

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb

BYD Seal 6 DM-i v Česku
16 fotografií

Na zadní části žlutého hatchbacku Leapmotoru je sice nápis Lafa 5, evropský název ale bude B05. Je to jméno, které stojí za to si zapamatovat už jen proto, že ukazuje pokrok čínských automobilek. Pro Evropu už nechrlí jen SUV, ale i jiná populární auta včetně právě kompaktního hatchbacku. Přitom v Číně jich tolik nepotkáte. S délkou 4,43 metru jde o rivala třeba VW ID.3, navíc v novém designovém jazyce značky, která částečně patří Stellantisu.

Už na jaře při reportáži ze šanghajského autosalonu jsme psali, že čínské automobilky vsází hodně na létající auta, letadla s vertikálním vzletem a přistáním (zkráceně VTOL) a také humanoidní roboty. Všechno tohle se přelilo i do Mnichova ať už na stánku Xpengu nebo Omody a Jaecoo z portfolia Chery. Možného zájemce o auto to minimálně zaujme a přiláká ke stánku pozornost.

Související

Volvo dostává sourozence. Do Česka vstupuje čínská značka Lynk & Co

Lync & Co 08
17 fotografií

Zpátky ale k novým autům. Třeba právě Xpeng kromě faceliftu modelů G6 a G9, které teprve před pár týdny přišly i na český trh, ukázal výrazný žluto-zelený sedan Next P7. Paradoxně tak předběhl sám sebe, protože jeho stávající P7 je pořád poměrně mladým autem.

Next P7 ale sází na úplně jiné hranaté tvary, 436 elektrických kilowattů a rekordní výdrž: za 24 hodin zvládlo auto najet 3961 kilometrů. Navíc už za pár dnů otevře Xpeng právě v Mnichově vlastní výzkumné a vývojové centrum.

A nebyl by to autosalon, kdyby se na něm neukázala alespoň jedna neznámá čínská značka. Tentokrát jde o výrobce off-roadů 212, jehož jediný model T01 vypadá jako velmi okatá kopie Jeepu Wrangler. A jde proti proudu, má totiž naftový dvoulitr se 125 kW v kombinaci s automatem ZF.

Související

Naprosté překvapení. Turecká auta deklasovala v nárazových testech evropské modely

Crash testy EuroNCAP Togg a firefly

Že je vám číslo 212 povědomé? Značka 212 ve skutečnosti patří pod Beijing Automobile Works, zkráceně BAW, která kdysi spolkla i někdejší joint-venture Beijing Jeep a bývala součástí státní značky BAIC Jakýmsi duchovním předchůdcem 212 T01 je Beijing BJ212, což je vojenský off-road na základech UAZ 469 a jedno z prvních čínských aut vůbec. Tak možné proto…

Paradoxní byla také absence značky MG ve chvíli, kdy se po areálu výstaviště pohybovaly mírně zamaskované testovací prototypy elektrického SUV IM6. Je to další značka koncernu SAIC, kam spadá právě i MG, a třeba ve Velké Británii už se modely IM6 prodávají právě jako MG.

Obecně testovacích prototypů s čínskými registračními značkami se kolem výstaviště v první tiskový den v pondělí 8. září pohybovalo opravdu hodně. Mezi nimi kromě modelů IM6 nechyběly ani Chery nebo Xiaomi SU7. Na výstavišti stálo SUV YU7, nicméně ne oficiálně pod hlavičkou evropské filiálky Xiaomi. Ta se na starý kontinent teprve chystá.

Prohlédnout si 41 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Rusové jak zběsilí kupují nové Škody, sankcím navzdory. Klička jim funguje

Rusové jak zběsilí kupují nové Škody, sankcím navzdory. Klička jim funguje
14 fotografií

"Toho boháče si fakt nechceš naštvat." Reportáž z obce, kde řádí formulový fantom

"Toho boháče si fakt nechceš naštvat." Reportáž z obce, kde řádí formulový fantom
24 fotografií

Naprosté překvapení. Turecká auta deklasovala v nárazových testech evropské modely

Naprosté překvapení. Turecká auta deklasovala v nárazových testech evropské modely
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Čína

Právě se děje

před 4 minutami
Advokátní komora šetří "bitcoinového" Blažka. Porušil zákon o praní špinavých peněz?

Advokátní komora šetří "bitcoinového" Blažka. Porušil zákon o praní špinavých peněz?

Šetření skončit podáním kárné žaloby na exministra Pavla Blažka, který se řadu let věnuje advokátní praxi.
před 12 minutami
Pán prstenů v Praze. Filmová filharmonie uvede monumentální symfonii

Pán prstenů v Praze. Filmová filharmonie uvede monumentální symfonii

Jedinečný hudební zážitek pro milovníky Tolkienova díla i velkolepé filmové hudby.
Aktualizováno před 15 minutami
Aktivujte článek čtyři Severoatlantické smlouvy, žádá Polsko po ruském ataku

ŽIVĚ
Aktivujte článek čtyři Severoatlantické smlouvy, žádá Polsko po ruském ataku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Výroky Olivera Bluma, generálního ředitele koncernu Volkswagen (kam patří i česká Škodovka) způsobily v Německu šok.
před 28 minutami
Lijavec zalije část Česka. Mapa ukazuje, kde má vydatně pršet nejvíc

Lijavec zalije část Česka. Mapa ukazuje, kde má vydatně pršet nejvíc

Meteorologové varují, že hladiny menších vodních toků mohou krátkodobě vystoupat nad první povodňový stupeň.
Aktualizováno před 48 minutami
Akt agrese, jaký tu ještě nebyl. Polsko se vzpamatovává z ruského útoku, počítá drony
0:28

Akt agrese, jaký tu ještě nebyl. Polsko se vzpamatovává z ruského útoku, počítá drony

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony.
před 51 minutami

Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road

Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road
Prohlédnout si 41 fotografií
Leapmotor Lafa 5, v evropském názvosloví B05, je asi nejzajímavější čínská novinka mnichovského autosalonu. Elektrický kompaktní hatchback totiž nejenže míří do populárního segmentu, ale ještě ukazuje i nový designový jazyk Leapmotoru.
Kdy přesně se B05 ukáže v produkční verzi, Leapmotor neprozradil, soudě dle stadia konceptu to ale nebude dlouho trvat.
Další zprávy