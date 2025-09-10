Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road

Před šestnácti lety byla čínská automobilka Jonway s bezostyšnými kopiemi Toyoty RAV4 zastrčená na IAA ve Frankfurtu kdesi v předsálí malé haly plné náhradních dílů. Dnes jsou čínské automobilky centrem pozornosti a na mnichovském výstavišti až na pár výjimek potkáte jenom je. V centru města je situace lepší, ale i tam je silně vidět, že z pozvolného nástupu před pár roky je dnes plnohodnotná "invaze".
V šesti halách mnichovského výstaviště se v novinářský den proplétáte mezi desítkami a desítkami čínských novinářů. Místy už neslyšíte ani jiný jazyk a čínské automobilky v něm mají i pompézní prezentace. Koneckonců stránky IAA jsou v němčině, angličtině a čínštině. Hostesky jsou ale až na pár výjimek vždy Evropanky.
Stánky jsou ovšem na úrovni. Nejsou křiklavé, sází na neutrální barvy a minimalismus. Nesnaží se vás ohromit, jsou elegantní a třeba Aito, částečně vlastněné mobilním gigantem Huawei, postavilo vedle luxusního SUV 9 piano a pro návštěvníky výstaviště si přichystalo několik klavírních recitálů.
BYD například svou prezentaci dotáhl tak daleko, že v pondělí ukázal novinářům kombi Seal 6 DM-i a v úterý v centru Mnichova rozbalil pro veřejnost hned dva stánky na dvou různých místech.
Důvod? Zaprvé městský elektromobil Dolphin Surf, konkurující třeba Fiatu Grande Panda, získal pět hvězdiček v nárazových testech Euro NCAP. Zadruhé se předvádí s 1000kW nabíječkou, která umožní načerpat energii na 400 kilometrů jízdy za pět minut. A evropským zákazníkům předvádí také elektromobily své prémiové značky Denza, kterou kdysi spoluzakládal s Mercedesem.
Na zadní části žlutého hatchbacku Leapmotoru je sice nápis Lafa 5, evropský název ale bude B05. Je to jméno, které stojí za to si zapamatovat už jen proto, že ukazuje pokrok čínských automobilek. Pro Evropu už nechrlí jen SUV, ale i jiná populární auta včetně právě kompaktního hatchbacku. Přitom v Číně jich tolik nepotkáte. S délkou 4,43 metru jde o rivala třeba VW ID.3, navíc v novém designovém jazyce značky, která částečně patří Stellantisu.
Už na jaře při reportáži ze šanghajského autosalonu jsme psali, že čínské automobilky vsází hodně na létající auta, letadla s vertikálním vzletem a přistáním (zkráceně VTOL) a také humanoidní roboty. Všechno tohle se přelilo i do Mnichova ať už na stánku Xpengu nebo Omody a Jaecoo z portfolia Chery. Možného zájemce o auto to minimálně zaujme a přiláká ke stánku pozornost.
Zpátky ale k novým autům. Třeba právě Xpeng kromě faceliftu modelů G6 a G9, které teprve před pár týdny přišly i na český trh, ukázal výrazný žluto-zelený sedan Next P7. Paradoxně tak předběhl sám sebe, protože jeho stávající P7 je pořád poměrně mladým autem.
Next P7 ale sází na úplně jiné hranaté tvary, 436 elektrických kilowattů a rekordní výdrž: za 24 hodin zvládlo auto najet 3961 kilometrů. Navíc už za pár dnů otevře Xpeng právě v Mnichově vlastní výzkumné a vývojové centrum.
A nebyl by to autosalon, kdyby se na něm neukázala alespoň jedna neznámá čínská značka. Tentokrát jde o výrobce off-roadů 212, jehož jediný model T01 vypadá jako velmi okatá kopie Jeepu Wrangler. A jde proti proudu, má totiž naftový dvoulitr se 125 kW v kombinaci s automatem ZF.
Že je vám číslo 212 povědomé? Značka 212 ve skutečnosti patří pod Beijing Automobile Works, zkráceně BAW, která kdysi spolkla i někdejší joint-venture Beijing Jeep a bývala součástí státní značky BAIC Jakýmsi duchovním předchůdcem 212 T01 je Beijing BJ212, což je vojenský off-road na základech UAZ 469 a jedno z prvních čínských aut vůbec. Tak možné proto…
Paradoxní byla také absence značky MG ve chvíli, kdy se po areálu výstaviště pohybovaly mírně zamaskované testovací prototypy elektrického SUV IM6. Je to další značka koncernu SAIC, kam spadá právě i MG, a třeba ve Velké Británii už se modely IM6 prodávají právě jako MG.
Obecně testovacích prototypů s čínskými registračními značkami se kolem výstaviště v první tiskový den v pondělí 8. září pohybovalo opravdu hodně. Mezi nimi kromě modelů IM6 nechyběly ani Chery nebo Xiaomi SU7. Na výstavišti stálo SUV YU7, nicméně ne oficiálně pod hlavičkou evropské filiálky Xiaomi. Ta se na starý kontinent teprve chystá.