Bude to náš "game changer", věří ve Volvu. Do Česka přichází dostupné elektroauto

Městské elektroauto EX30 má přilákat k Volvu nové zákazníky, kteří doposud švédskou značku opomíjeli. Potenciál na to, minimálně soudě dle ceníku, má.

Elektrický crossover se nabízí od částky, na kterou konkurence (zatím) nemá odpověď. Začíná na 869 tisících, což znamená, že je levnější než Volkswagen ID.3 (od 999 000 Kč), Jeep Avenger (960 tisíc), Hyundai Kona EV (1,13 milionu) Renault Megane E-Tech či DS 3 (oba od 1,2 milionu).

Zástupci švédské automobilky přitom neustále připomínají, že patří mezi prémiové značky a přináší tak ještě přidanou hodnotu v podobě image, a tak se raději porovnávají s Audi Q2 se spalovacím motorem, které je dražší než elektrické Volvo.

"Je to naše nejmenší auto, ale znamená největší příležitost. Přicházíme do nového segmentu malých prémiových SUV. Díky nízké ceně nám pomůže rozšířit zákaznickou základnu a my naplníme naše ambice prodejů elektroaut," říká Francesco Speciale, Ital, který šest let pracuje ve Volvu a měl kompletně na starosti vývoj modelu EX30.

Ambice jsou nastavené vysoko. Severská značka chce už v roce 2025 prodávat polovinu svých vozů na elektřinu a v roce 2030 se stane producentem výhradně bateriových aut.

Speciale připomíná, že běžně jsou elektromobily dražší než spalovací modely. "EX30 je v podstatě stejně dostupné jako ekvivalentní modely s konvenčními motory. Tím překonáváme bariéru a demokratizujeme elektrifikaci."

Fakt, že se podařilo udržet nízkou cenu i na českém trhu, pozitivně hodnotí zástupci tuzemského zastoupení. "Věříme, že to bude náš game changer. Nejen pro Volvo, ale i pro český trh. Troufám si tvrdit, že tu může konečně rozhýbat trh s elektromobily. Příští rok chceme dodat minimálně 500 aut, ale myslím, že to bude víc," věří Martin Mazari, produktový manažer v českém zastoupení Volva.

Vůz se představil na pražském výstavišti. Auta, která se vyrábí v čínské továrně Geely, dorazí k prodejcům v lednu. Podle zástupců českého Volva značka eviduje už sto objednávek. "Nejsou to dealeři, ale skuteční zákazníci, kteří auto přitom naživo ani neviděli. Těší nás, a to je české specifikum, že jde o velmi dobře vybavené modely, v drtivé většině o verzi s baterií o větší kapacitě a s delším dojezdem," pochvaluje si Mazari. Takový model ale začíná na sumě 994 tisíc.

Švédský design, čínská platforma

Ačkoli novinka měří na délku jen 4,2 metru a je to tedy nejmenší Volvo v nabídce, uvnitř má díky velkorysému rozvoru poskytnout více místa než XC40. Do vozu jsme si krátce sedli, místa na kolena vzadu není nazbyt, zvlášť pokud vpředu cestuje osoba větší než průměrná Evropanka. EX30 nejlépe vyhoví těm, kteří cestují ve dvou, případně vozí malé děti.

Vedle zadního kufru o objemu 318 litrů má ještě použitelný přední "frunk", kam lze pohodlně uložit například nabíjecí kabely.

Osoby s povahou švédského architekta budou v kabině EX30 spokojení. Je tak minimalistická, jak jen může být. Před řidičem není jediný displej, dokonce ani head-up s digitální projekcí jízdních údajů. Posádka si bude muset vystačit "jen" s jedinou na výšku ukotvenou centrální obrazovkou s úhlopříčkou 12,3 palce. Volvo už před časem přešlo na infotainment od Googlu, a tak má být ovládání veškerých funkcí maximálně přívětivé.

Oceňujeme především důmyslně využitý prostor v přední části kabiny. Nechybí indukční nabíjení pro dva smartphony, velká přihrádka na podlaze, kam se dá pohodlně odložit i taška či kabelka. Z loketní opěrky lze vytáhnout držák na dva nápoje.

Specialitou interiéru je využití recyklovaných materiálů. Plasty jsou vyrobeny z rozemletých recyklovaných plastových rámů oken, pro jeden typ designu kabiny se používají recyklované džínsy.

Vůz využívá platformu SEA (Sustainable Experience Architecture) čínského gigantu Geely. To dostane také elektrický Smart #1, který má dorazit do Evropy příští rok, má ji rovněž čínská automobilka Zeekr.

Verze pohonu Single motor RWD Single motor RWD Twin-motor AWD Kapacita baterie/využitelná 51/49 kWh (technologie LFP) 69/64 kWh (technologie NCM) 69/64 kWh (technologie NCM) Výkon 200/272 (kW/k) 200/272 (kW/k) 315/428 (kW/k) DC nabíjení 10-80 % 27 min 26 min 26 min Dojezd 344 km 480 km 460 km Zrychlení 5,7 s 5,3 s 3,6 s Cena od 869 000 Kč 994 000 Kč 1 144 000 Kč

"Díky tomuto sdílení se nám podařilo významně snížit výrobní náklady a stanovit základní cenu modelu tak nízko," poukazuje Francesco Speciale.

EX30 se nabízí ve třech verzích pohonu. Základní jednomotorová s lithium-železofosfátovou baterií s kapacitou 51 kWh (využitelných je 49 kWh), výkonem 200 kW, z 0-100 km/h zrychlí za 5,7 s a nabídne dojezd 344 km. Verze s větší 69kWh, respektive 64kWh nikl-mangan-kobaltovou (NMC) baterií má ujet 480 km a je o čtyři desetiny rychlejší.

Autor fotografie: Volvo Volvo EX90 přijde později Automobilka letos představila své největší elektroauto, model EX90, do kterého se usadí až sedm osob. Ačkoli malé EX30 mělo premiéru později, na trh nakonec přichází dříve než EX90. "Transparentně jsme oznámili, že je potřeba několik věcí na EX90 nakonec ještě doladit," přiznává Martin Mazari z českého týmu Volva a pokračuje: "Má to být naše vlajková loď, tedy s nemodernějšími technologiemi a schopností autonomního řízení. Shledali jsme ale, že potřebuje vylepšit technologie, které mají fungovat jako druhé oči auta." Severská značka chce už v roce 2025 prodávat polovinu svých vozů na elektřinu a v roce 2030 se stane producentem výhradně bateriových aut.

Dvoumotorová varianta s NMC baterií poskytne výkon 315 kW, ujede 460 km na nabití a nabídne zrychlení z 0-100 km/h za 3,6 sekundy, půjde tedy o nejrychlejší Volvo v nabídce. Bez ohledu na verzi by se vůz měl nabít z 10 na 80 procent kapacity za 26 minut.

Zástupci Volva se nechali slyšet už při prvním oficiálním představení vozu, které se odehrálo v červnu v Miláně, že EX30 bude v následujících letech jedním z nejžádanějších modelů v nabídce. A podobně mluví i tuzemské zastoupení. "Jiné evropské trhy, než je Česko, se elektrifikuji rychleji, ale věřím, teď, s modelem EX30, to přijde i tady. Přichází v ideální chvíli," věří Alican Emiroglu, generální ředitel Volvo Car Czech Republic.