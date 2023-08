Benzina stojí před koncem, její majitel letos přejmenuje 320 pump na Orlen

Značka Benzina se sedmdesátiletou historií definitivně zanikne. Její vlastník, skupina Orlen, ještě letos změní logo u 90 procent stanic. A do konce příštího roku se má Benzina z českých silnic vytratit úplně.

Skupina Orlen vstoupila do závěrečné fáze procesu přejmenování své sítě čerpacích stanic v Česku. Ta začala už v roce 2019, ale polský vlastník si nakonec překotnou změnu názvu rozmyslel. Ukázalo se, že čeští motoristé Benzinu stále vnímají jako silnou značku, dodnes je "benzinka" synonymem pro čerpací stanici.

"Samozřejmě, že vnímáme rozdílné pozice značky Orlen na jednotlivých trzích. Například na Slovensku a v Maďarsku, kde naše působení není tak dlouhé, dávalo z obchodního i marketingového hlediska smysl celou síť přejmenovat rychle. V Česku jsme ale vzhledem k historii a velikosti zdejší sítě šli postupnými kroky. Nyní již nazrála doba k akceleraci a dokončení celého procesu. Český trh je na tuto změnu připraven a značka Orlen je české veřejnosti již dostatečně známá a zákazníky akceptovaná," vysvětluje člen představenstva Orlenu Zbigniew Leszczyński.

Orlen v Česku provozuje 436 čerpacích stanic, přičemž logo orla je k vidění na padesátce z nich. Okřídlený kůň, symbol Benziny, však ještě do konce roku zmizí z dalších 320 pump. "Přejmenování celé sítě bychom měli dokončit na přelomu let 2024 a 2025," přiblížil Leszczyński s tím, že rebranding je součástí mezinárodní unifikace sítě Orlen, do které patří více než tři tisíce čerpacích stanic v šesti zemích.

V současné době působí Orlen v Polsku, Česku, Německu, Maďarsku, Litvě a na Slovensku. "Již nyní máme největší síť čerpacích stanic ve střední Evropě a po dokončení nákupu čerpacích stanic v Rakousku bude až 44 procent našeho maloobchodního segmentu tvořeno stanicemi, které jsou lokalizovány mimo Polsko. Důsledně sjednocujeme naši značku na mezinárodních trzích tak, aby byl Orlen spojován s širokou nabídkou služeb nejvyšší kvality," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Daniel Obajtek.

Zbigniew Leszczyński k tomu dodává, že se firma připravuje na budoucnost, když neustále rozšiřuje nabídku alternativních paliv a energie. "Na jedenašedesáti stanicích máme celkem 246 dobíjecích bodů pro elektromobily a budujeme také vodíkovou infrastrukturu. První dvě vodíkové stanice fungují v Praze a Litvínově, " uzavírá Leszczyński.