Lákavě nízké ceny a 19 dealerů. MG je v Česku, prolomí nedůvěru v čínská auta?

Čínské automobily to zatím na českém trhu neměly kdovíjak lehké. Bojovaly mimo jiné se špatnou reputací a úzkou dealerskou sítí. Změnu by rádo představilo MG. Někdejší britský výrobce malých sportovních aut, který je nyní v rukou čínského koncernu SAIC, sází na poměrně širokou prodejní síť a láká na příznivé ceny.

Značka MG vznikla v britském Oxfordu před 98 lety a za tu dobu si prošla mnoha peripetiemi. Tou největší byl bankrot v roce 2005 a následný odkup továrny v Longbridge i práv na užívání značky čínským koncernem SAIC. Ta se v posledních letech snaží po úspěšném restartu ve Velké Británii prosadit i v kontinentální Evropě. Nejprve na Západě, teď ale pomalu přichází i na středo- a východoevropské trhy. Mezi nimi je i Česká republika, kde značka výrazně akcentuje své britské kořeny a kde budou v nabídce zatím dva modely.

Základem je SUV ZS, které je dlouhé 4323 mm a má rozvor náprav protažený na 2580 mm. Leží tak někde na pomezí segmentu malých a kompaktních modelů: je podobně dlouhý jako Karoq, ale s kratším rozvorem. Nabízí kufr o objemu 448 až 1375 litrů a navíc dvojitou podlahu. Pod kapotou budou dva motory: zážehová atmosférická patnáctistovka s nepřímým vstřikováním paliva o výkonu 78 kW doplněná o přeplňovaný litrový tříválec s výkonem 82 kW. Především první pohonná jednotka už je dnes na trhu nezvyklá, motory bez přeplňování prakticky vymizely.

MG ZS má patnáctistovku spojenou s pětistupňovou manuální převodovkou, přičemž spotřeba se papírově drží na 6,6 l/100 km. Žádný rychlík to ale není, z 0 na 100 km/h sprintuje za 10,9 vteřiny. Ovšem možná právě i díky atmosférickému motoru mohla čínská automobilka nasadit velmi agresivní cenovou politiku. Základní výbava Essential totiž stojí 424 940 korun, což ze ZS dělá automaticky jedno z nejlevnějších SUV na českém trhu.

To vše navíc v kombinaci s relativně bohatou výbavou. Nechybí šest airbagů, tempomat, rádio s 10,1palcovou obrazovkou a rozhraním Apple CarPlay i Android Auto, klimatizace, zadní parkovací senzory, diodová přední světla nebo 17palcová litá kola. MG se tím cenově dostává i do teritoria třeba Dacie Duster, která v podobné výbavě začíná na 400 500 korunách s 66kW přeplňovaným litrovým tříválcem.

Na zajímavý poměr ceny a výbavy sází MG ZS i nadále: nejlevnější litrový tříválec startuje na 494 940 korunách, výbava Elegance už ale má navigaci, 360stupňovou kameru, digitální budíky, bezklíčové odemykání a startování nebo panoramatické střešní okno. Litrový motor, dynamicky i spotřebou podobný patnáctistovce, je také spojený se šestistupňovou manuální převodovkou, případně šestistupňovým automatem. Druhý jmenovaný se nabízí až v nejvyšším stupni Exclusive za 529 940 korun. Výbavy všech verzí jsou fixní, podobně jako je tomu u aut většinou korejských nebo japonských značek.

Právě ZS má být zpočátku nejoblíbenějším MG v Česku a tvořit až 90 procent všech prodaných vozů. Česko je pak mimochodem jednou z mála zemí, kde se auto prodává i se spalovacími motory, na většině západoevropských trhů je totiž auto v nabídce jen jako čistý elektromobil s dojezdem podle baterie 320 nebo 440 km. I na takovou verzi v Česku dojde, ale je potřeba na ni počkat do příštího roku.

Druhým modelem v nabídce je zatím výhradně plug-in hybridní EHS. Ten je 4574 mm dlouhý a má mezi nápravami 2720 mm. Pod kapotou pracuje kombinace přeplňované zážehové patnáctistovky a elektromotoru s celkovým výkonem 190 kW. Poháněná jsou přední kola, a to pomocí desetistupňového automatu z vlastního vývoje: šest stupňů je určených pro spalovací agregát, čtyři pro elektromotor. Baterie uložená v podlaze má kapacitu 16,6 kWh a stačí na elektrický dojezd 52 km, dobíjení je možné nejrychleji za 4,5 hodiny.

EHS je v nabídce ve dvou výbavových stupních, základní Emotion (názvy výbavy jsou shodné se ZS, jejich skladba nikoliv) přijde na nejméně 887 940 korun. Součástí výbavy jsou nouzové brzdění, pomocník pro jízdu v pruhu, adaptivní tempomat, přední a zadní parkovací senzory, couvací kamera, dvouzónová automatická klimatizace, navigace s 10,1palcovým displejem, digitální budíky nebo 18palcová litá kola. I vyšší výbava se pak vejde pod hranici milionu korun.

Ceník automobilů MG na českém trhu

Essential Emotion Elegance Exclusive ZS 1.5 / 78 kW 424 940 Kč 458 940 Kč ---------- ---------- ZS 1.0 Turbo / 82 kW ---------- ---------- 494 940 Kč ---------- ZS 1.0 Turbo / 82 kW AT6 ---------- ---------- ---------- 529 940 Kč EHS / 190 kW AT10 ---------- 887 940 Kč ---------- 978 940 Kč

Vedle lákavých cen chce MG zaujmout hned od začátku i zárukou, která je na celé auto sedm let nebo ujetí 150 tisíc kilometrů. Vedle toho sází i na krátké čekací lhůty, značka je schopná zákazníkovi dodat auto v řádu týdnů: jen do konce března příštího roku dorazí do Česka asi 2200 čínských SUV. Od začátku má MG rovněž širokou prodejní a servisní síť: devatenáct prodejců je v Česku, dalších sedm na Slovensku.

Ve všech případech jde zatím o prodejce Mitsubishi, kteří mají po osekání přítomnosti japonského výrobce v Evropě uvolněné prostory. Zároveň ale museli splnit určité standardy, které si čínská automobilka nastavila. Dovozce ale bude postupně hledat i další prodejní místa, už i mimo zástupce třech diamantů. Přibýt by jich dále mělo v Česku asi deset. Prodejní cíle pak nejsou malé, až se nabídka ustálí a značka pořádně uvede, chtěla by ročně prodávat asi tři tisícovky automobilů, čímž by se dostala přes procentní tržní podíl. Zatím prý eviduje padesát objednávek, a to ve chvíli, kdy ceny odhalila až včera večer a předobjednávky oficiálně startují až dnes, tedy 29. června.

Postupně také bude rozšiřovat nabídku. Do konce letošního roku má přibýt model HS s čistě benzinovou přeplňovanou patnáctistovkou, který pak má začít trochu vyrovnávat prodeje mezi oběma SUV.

Příští rok přijde řada především na elektromobily. Ať už zmíněný model ZS EV, nebo elektrické kombi MG5. Vlajkovou lodí pak bude 4674 mm dlouhé SUV Marvel R, které se jako jediné MG bude nabízet i jako čtyřkolka, byť elektrická. Začátkem roku 2023 by měl na trh také přijet klasicky střižený hatchback na pomezí malých a kompaktních aut, u něhož značka slibuje rovněž nízkou cenovku. V nabídce se objeví s benzinovými motory, existovat bude ale i v plně elektrické verzi.