Americké akcie loni posílily na historická maxima. Britskému trhu ublížil brexit

Americké akcie v roce 2020 podle indexu S&P 500 nejenže dokázaly vymazat pandemií způsobené ztráty během rekordně krátké doby 175 dní, ale od březnového minima narostly o více než 70 procent a rok uzavřely se ziskem 16,3 procenta na nových historických maximech. Evropské akcie během loňska naopak většinou vykázaly ztráty několika procent. V pondělí to řekl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

Evropské burzy podle něj značně zaostávaly za akciovými trhy v zámoří především kvůli menšímu zastoupení technologických akcií. Panevropský index DJ EURO STOXX 50 klesl o 5,1 procenta a francouzský CAC 40 umazal 7,1 procenta, naopak německý DAX dokázal zpevnit o 3,6 procenta. Mezi největšími evropskými burzami si nejhůře vedl londýnský trh, jehož index FTSE 100 v souvislosti s brexitem propadl o 14,3 procenta.

Technologický americký index Nasdaq narostl o mohutných 43,6 procenta. Růst táhla převážně skupina technologických gigantů Facebook (nárůst o 30,9 procenta), Apple (78,44 procenta), Nvidia (121 procent), Google / Alphabet (28,7 procenta), Microsoft (39,8 procenta), Amazon (73,7 procenta) a Netflix (65,9 procenta) a akcie dalších technologických společností jako Paypal (113,5 procenta), Zoom Video (401 procent), DocuSign (201,7 procenta) či Peloton Interactive (416 procenta). Ty podle Vávry v rámci pandemie dokázaly benefitovat, a to často na úkor společností v rámci tradiční off-line ekonomiky.

Samotnou kapitolou by mohl podle něho být vývoj akcií automobilky Tesla, když jejich cenu vyšroubovalo pozitivní očekávání ohledně rozmachu elektromobility o astronomických 755 procent.

Navzdory dvoucifernému zisku indexu S&P 500 zhruba 40 procent jeho konstituentů zakončilo rok 2020 v záporném teritoriu. Nejhůře si vedly akcie v sektorech pandemií nejvíce zasažených jako například leteckých společností (United Airlines minus 51,8 procenta), firem provozujících zámořské výletní plavby (Carnival minus 56,5 procenta, Norwegian minus 56,4 procenta) a ropných nebo rafinérských společností (Exxon Mobil minus 41,4 procenta, Marathon Oil minus 51,5 procenta, Schlumberger minus 46,1 procenta).

Počátkem roku 2020 americký akciový trh procházel jedenáctým rokem růstového trendu a útržkovitým zprávám o šíření neznámého viru svět věnoval podle Vávry jen pramálo pozornosti. V souvislosti s nejdéle trvajícím býčím trendem v historii amerického trhu se objevovaly hlasy o rostoucí pravděpodobnosti tržní korekce.

"Nicméně scénáře, které se odehrály po propuknutí globální pandemie, by zřejmě napadly jen hrstku investorů s nejbujnější fantazií. Americký akciový index S&P po zprávách o rychlém šíření virové nákazy ve světovém měřítku od svého maxima dosaženého v polovině února během jediného měsíce propadl o 34 procent. Nicméně ještě monstróznější byl obrat trendu o 180 stupňů poté, co do hry vstoupily největší globální centrální banky a vlády se svými programy na podporu finančních trhů a ekonomik v dosud nevídaném rozsahu," popsal Vávra loňský vývoj.

Vůbec nejlépe si v roce 2020 přitom vedla nigerijská burza nárůstem o 50 procent. Na opačné straně výsledkového spektra skončil index mauricijské burzy, který uzavřel se ztrátou 24,3 procenta, vypočetl Vávra.

Experti rozebírají důvody, proč investory dávají peníze do dluhopisů a proč lákají více než akcie. (Video pochází z roku 2019.)