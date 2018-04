před 2 hodinami

Americká společnost Amazon, která koncem loňského roku zahájila službu doručování balíčků Amazon Key, nabízí od úterý doručení přímo do kufru zákazníkova auta. Stejně jako při doručení do bytu ani v tomto případě není nutná přítomnost majitele. Klient si musí stáhnout do telefonu aplikaci a propojit ji se systémem automobilů dodávkové služby. Pak zaparkuje své auto na přístupném místě a Amazonu sdělí adresu, kde vůz parkuje. Dále sdělí model, barvu a registrační značku. Musí si také za 220 dolarů koupit přístrojovou sadu sestávající z bezpečnostní kamery nazvané Cloud Cam a chytrého zámku nazvaného Key. Naproti tomu k doručení do auta stačí stáhnout aplikaci, která je zdarma.

autor: ČTK | před 2 hodinami