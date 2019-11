500 dokladů měsíčně je maximum. Schillerová změní pravidla Účtenkovky

Ministerstvo financí mění pravidla účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET). Od prosince bude moci jeden hráč zaregistrovat do loterie maximálně 500 účtenek měsíčně. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v úterý podepsala dodatek ke smlouvě s provozovatelem účtenkové losovací hry.

Podezření, že účtenkovka není regulérní a že se při ní obcházejí pravidla, naznačila statistika ministerstva financí, píše web.

Ze statistiky vyplývá, že letos v srpnu se účtenkové loterie účastnilo téměř 350 000 hráčů. První hráč tehdy podle statistiky registroval 11 128 účtenek, což by při splnění podmínek loterie pro něj znamenalo jít denně do 370 obchodů a v každém si něco koupit. Padesátý hráč v srpnovém žebříčku zaregistroval 4517 účtenek, což by znamenalo, že musel jít denně do 150 obchodů.

"Odmítám spekulace, že by existovali roboti, kteří chrlí účtenky. Pokud by se něco prokázalo, hráč by byl vyloučen," uvedla Schillerová. Ministerstvo podle své šéfky problém s velkým počtem účtenek na jednoho hráče zaznamenalo v létě. "Vytvořil se bazárek, kde si lidé začali účtenky směňovat. To je něco nepřijatelného," řekla pouze Schillerová. Dnes podepsala smluvní dodatek s provozovatelem loterie Wincor Nixdorf se stanovením maximálního počtu účtenek na jednoho hráče na 500 za měsíc. Čeká se na podpis firmy.

Do účtenkovky může hráč zaregistrovat z jednoho obchodu jednu účtenku z EET denně. Zájemci mohou zapsat účtenky na loterijním webu i v mobilní aplikaci Účtenkovka. Ministerstvo chce loterií motivovat zákazníky k tomu, aby účtenky z EET od prodejců žádali a brali si je. Opoziční politici postup kritizují.

"Účtenková loterie není hazard, za tím si stojím. Nechodíte nakupovat potraviny, abyste to potom přihlásili do účtenkové loterie," řekla ministryně. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová nevidí účtenkovku jako "ryzí hazard", i když podle ní nějaké rysy hazardního hraní může mít.

Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400 000 Kč, třetí 300 000 korun, čtvrtá 200 000 Kč a pátá 100 000 korun. Dále mohou lidé získat 20 výher po 20 000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20 000 výher po stokoruně.