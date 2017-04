Zveřejnění zadání přijímacích zkoušek není veřejným zájmem, říká právní analýza Cermatu

před 28 minutami

Zveřejnění zadání jednotných přijímacích zkoušek bylo podle právní analýzy Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) neoprávněné. Podle něho jsou testy autorským dílem a neexistuje veřejný zájem, který by odůvodňoval zásah do autorského práva. Iniciativa Maturitní data - odtajněno, která zadání minulý čtvrtek zveřejnila, však s tímto výkladem nesouhlasí. Myslí si, že Cermat zvýhoďnuje uchazeče, kteří si zadání umějí obstarat například díky kontaktům svých rodičů ve školách nebo na internetu.

Doporučujeme

Praha - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) má právní analýzu, podle které bylo zveřejnění zadání jednotných přijímacích zkoušek, které se konaly 12. dubna, na internetu neoprávněné. Zadání testových otázek a formulace možných odpovědí jsou autorským dílem a neexistuje veřejný zájem, který by odůvodňoval tento zásah do autorského práva. V tiskové zprávě to sdělil mluvčí Cermatu Jan Pohanka. Zadání zveřejnila minulý čtvrtek na svém webu iniciativa Maturitní data - odtajněno.

"Centrum bude v dalším postupovat tak, aby bylo postaveno na jisto a veřejně sděleno, že není možné, aby jedinci nebo skupina rozhodovala o tom, co je veřejným zájmem, a to jen na základě svých úsudků či dokonce spekulací," uvedl v úterý Cermat.

Podle Oldřicha Botlíka, který test zveřejnil, není zadání testu chráněno autorským zákonem a odvolává se na veřejný zájem. Tajně ofocená či naskenovaná zadání se objevila na internetu i po státních maturitách v minulých letech, uvedl. Myslí si, že Cermat zvýhodňuje uchazeče, kteří si zadání umějí obstarat například díky kontaktům svých rodičů ve školách nebo na internetu.

Tvrzení, že zveřejněním byla zajištěna rovnost i pro ty, kteří "nemají konexe", je podle Pohanky spekulativní a hraničící s pomluvou. "Neexistuje tedy takový veřejný zájem, který by odůvodňoval tento masivní zásah do autorského práva," sdělil v úterý mluvčí.

Cermat se zveřejnění testů nebrání, ale chce tak učinit až po náhradních termínech přijímacích zkoušek na střední školy, tedy po 12. květnu.

Související články