Žáci prvně píší jednotné přijímačky na střední školy. O jejich úspěchu nerozhodnou body, ale ředitel

Ve středu ráno zasednou všichni žáci hlásící se do maturitních oborů do lavic a začnou vyplňovat úplně stejné testy z matematiky a českého jazyka. Ministerstvo školství si od zavedení jednotných přijímacích zkoušek mimo jiné slibuje, že se na maturitní obory přestanou dostávat uchazeči s nedostatečnými studijními předpoklady. K tomu ale podle ředitelů škol nedojde, pokud nebude centrálně stanovená minimální hranice bodů. Kolik bodů stačí na přijetí dnes, určuje ředitel.

Praha - Dostat se na střední školu s maturitou bez přijímacích zkoušek třeba jen na základě prospěchu ze základní školy už nebude možné. Všichni musí projít stejným testem z češtiny a matematiky. Uchazeči o střední školy ho poprvé píšou od středečního rána.

Více než 86 tisíc žáků tak čeká hledání chyb v textu, určování vedlejších vět či řešení slovních úloh a krácení výrazů. "K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy," říká Jiří Zíka, ředitel Cermatu, který státní testy připravuje.

Pokud je někdo nervózní a test se mu nepovede, ještě není nic ztraceno. Za týden se oba testy píšou znovu. Započítá se lepší výsledek. Výsledky se ředitelé škol dozvědí až v pátek 28. dubna.

Povinné přijímací zkoušky navrhl bývalý ministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Chtěl omezit praxi některých škol, které přijímaly žáky jen podle prospěchu a braly v podstatě každého, kdo o to stál. Jako problém se to ukázalo u maturit.

"Čtyři roky jim stát platí školu a oni pak neudělají maturitu," říkával Chládek. Podle současné ministryně Kateřiny Valachové (rovněž ČSSD) školy přijímaly studenty do počtu, protože za každého přijatého získaly peníze.

Čeho by se žáci měli zaleknout?

Ministři si tak od povinných přijímacích zkoušek slibovali, že se studenti zaleknou a na maturitní obor se ze strachu z přijímacích zkoušek nepřihlásí. A pokud ano, nebudou mít šanci.

Jenže to se nestalo. "Máme stejný poměr přihlášených do maturitních i nematuritních oborů jako loni. Čeho by se žáci měli zaleknout? Stát nestanovil žádnou minimální hranici pro přijetí, je tak úplně jedno, kolik bodů získají. Navíc mají dva pokusy, a pokud se jim ani ty nepodaří, můžou se přihlásit do druhého kola, které je bez přijímacích zkoušek," rozčiluje se ředitelka Středního odborného učiliště U Krbu v Praze Kateřina Mrvová.

autor: Markéta Hronová

