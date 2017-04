Přijímací testy se objevily na internetu. Cermat je přitom zveřejnit nechtěl, bojí se žalob

před 29 minutami

Iniciativa Maturitní data - odtajněno zveřejnila na internetu zadání středečních jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Organizátor testů Cermat to předtím odmítl, protože nechtěl zvýhodnit žáky, kteří budou testy dělat až v náhradním termínu. To je ale podle iniciativy pokrytecké, protože si tak jako tak někteří žáci dokážou zadání testu sehnat třeba ofocené.

Praha - Středeční zadání přijímacích zkoušek na čtyřleté obory s maturitou se objevilo na webu iniciativy Maturitní data - odtajněno. Cermat je přitom odmítl zveřejnit.

Rozhodnutí nezveřejnit testy kritizovala mimo jiné vzdělávací organizace EDUin. "Vzhledem k možnostem, které poskytují digitální zařízení, se s vysokou pravděpodobností objeví zadání testů na internetu. Přístup k němu tak získá pouze část uchazečů, a vznikne tudíž skutečná nerovnost podmínek. Okamžité zveřejnění na oficiálních stránkách by tomu naopak zabránilo," argumentuje.

"Cermat by se měl poučit z minulosti. Po zavedení státní maturity postupoval stejně, ale pokoutně ofocená či naske­novaná zadání začala kolovat po internetu ihned po ukončení testování," uvedl k tomu zakladatel iniciativy Maturitní data - odtajněno Oldřich Botlík.

Cermat zvažuje právní kroky. "Chápu, jak to EDUin myslí, ale my to zadání nezveřejníme. Riskovali bychom žalobu žáků, kteří testy dělali v prvním termínu. To, že si někteří žáci dokážou zadání sehnat, je jen spekulace," reagoval na to mluvčí Cermatu Jan Pohanka.

Jednotné přijímací zkoušky pro všechny uchazeče o středoškolské obory s maturitou se letos konaly poprvé. V prvním termínu je píše přes 86 tisíc zájemců o studium s maturitou. Každý žák má dva pokusy, přičemž se mu započítává ten lepší výsledek. Ve středu po Velikonocích proběhne druhý pokus, první náhradní termín proběhne až 11. května.

Povinné přijímací zkoušky navrhl bývalý ministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Chtěl omezit praxi některých škol, které přijímaly žáky jen podle prospěchu a braly v podstatě každého, kdo o to stál. Jako problém se to ukázalo u maturit.

autor: Markéta Hronová

