Hlavně gamblerství a alkohol. Už i čeští fotbalisté upozorňují na psychické problémy

Tomáši Fabiánovi ještě není ani třicet let, odmalička hrál jenom fotbal, přesto si toho v životě stihl dost zažít a na jeho vyprávění je to znát. Bývalý nadějný ligový fotbalista s dobře rozjetou kariérou dnes otevřeně mluví o tom, jak minulé léto strávil v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Je jednou z tváří osvětové kampaně Bez předsudků - ta si klade za cíl upozornit na duševní problémy, kterým se nevyhnou ani úspěšní sportovci.

Začalo to hraním pokeru. Vydělal si několik stovek tisíc, šlo mu to a doufal, že až skončí fotbalovou kariéru, mohl by se tím třeba živit. Jenže se to zvrtlo. Přidal blackjack, ruletu a peníze začaly ubývat. Přestat hrát ale nedokázal. Doma lhal manželce, vymýšlel si výmluvy a po nocích mizel. "Najednou jsem se přistihl, jak v kasinu před další sázkou na mobilu hledám, kde by mi dali nějaký úvěr. To byl moment, kdy mi došlo, že musím přestat," vzpomíná.

Mladý fotbalista dokázal rozjetý kolotoč včas zastavit. Po konzultaci s psychologem zavolal do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a dobrovolně nastoupil léčbu. I přes šok, který v Bohnicích zažil, vydržel.

V pavilonu číslo 35 se léčili alkoholici i drogově závislí lidé. "Sanitky a policejní auta přivážely zfetované trosky. V koutku duše jsem si říkal, že tam nepatřím," vypráví Tomáš Fabián nad šálkem kávy v mladoboleslavské kavárně. Ačkoliv s alkoholem problém neměl, už přes rok abstinuje. "Alkohol byl u mě spouštěč. Když jsem se napil, sázel jsem víc," vysvětluje.

Stejně otevřeně vyprávěl své zážitky z léčebny i svým spoluhráčům. Podle něj totiž není jeho příběh vůbec výjimečný. "Většina fotbalistů má problémy, většinou jde o alkohol a gamblerství, ale nikdo o tom nechce moc mluvit. Bojí se, že kdyby se s tím svěřili, mohlo by to ohrozit jejich kariéru," říká. "Hodně kluků hraje fotbal a vedle toho mají tenhle vedlejší sport - tak jsme tomu říkali."

Sám se snaží šířit osvětu. Dává rozhovory médiím, pokoušel se mluvit s vedením klubu. Na psychologickou péči ale není prostor ani peníze. "Všechny zajímá jen to, že hrajete a dáváte góly. O to, co děláte v soukromí, se nikdo nestará," vysvětluje.

Čistá hlava a Bez předsudků

V Česku si každý rok vezme život v průměru 1500 lidí. V posledních letech mezi nimi bylo i několik českých fotbalistů a jiných vrcholových sportovců. Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) letos proto spustila projekt na podporu duševního zdraví s názvem Čistá hlava. V rámci něj nabízí pomoc vyškolených odborníků všem profesionálním sportovcům, kteří řeší psychické problémy.



Ve spolupráci s organizací Fokus Praha, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, pak ČAFH natočila osvětový videospot, ve kterém Tomáš Fabián vedle dalších sportovců také vystupuje.

V těchto dnech ve spolupráci s dalšími evropskými organizacemi (například s Evropskou asociací pro sport a sociální integraci) pořádají mezinárodní fotbalový turnaj EASI Cup, kterým chtějí na problematiku duševního zdraví nejen sportovců upozornit. Turnaj se koná od úterý do čtvrtka ve sportovním areálu Pražačka na pražském Žižkově.

Na jeho slavnostním zakončení bude představen za přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha videoklip. Manažer EASI Cupu Jan Drobný z organizace Fokus Praha by ho rád viděl i v televizi během sportovních přenosů a na stadionech během celé sezony. "Sebevraždy fotbalistů a duševní problémy jsou fenomén, který nemůžeme ignorovat. Je třeba na to upozorňovat, jako to dělají například v anglické lize," vysvětluje.

