Osobní problémy ovlivňují neúspěšnost vysokoškoláků, jít k psychologovi není ostuda

Vysokoškoláky trápí nejen studijní povinnosti, ale také stres, úzkost nebo poruchy spánku. S jejich problémy jim v psychologické poradně pod záštitou Masarykovy univerzity pomáhá 10 psychologů. Zájem o jejich služby se zvyšuje, minulý rok je využilo téměř 300 studentů. „Pro studenty přestává být stigma říct: šel jsem k psychologovi, protože mě něco trápilo,“ míní Marie Szopová, psycholožka a manažerka poradenského centra Masarykovy univerzity.

Jak vznikla myšlenka, že je třeba studentům poskytovat psychologické služby?

Přesně Vám historický vývoj nepopíši. V podstatě služba psychologického poradenství funguje na univerzitě již řadu let. V této nové verzi však vznikla díky univerzitnímu projektu, který se soustředí na snížení studijní neúspěšnosti. Původně zde psychologická poradenství fungovalo v trošku jiné podobě. Věděli jsme, že chceme zachovat model psychologického poradenství, protože studenti se potýkají nejenom s administrativními studijními záležitostmi, ale také je tíží i různé osobní problémy, které mohou mít také dopad na studium.

V původní podobě byli studentům k dispozici pouze administrativní pracovníci?

I dříve zde bývali psychologové. Od té doby, co jsme vznikli my, jako nové poradenské centrum, a převzali službu psychologického poradenství a lehce ji upravili, poptávka po něm narostla. Momentálně nás zde funguje deset psychologů. Nové kolegy jsme přibírali i letos, protože poptávka po našich službách ze strany studentů roste. Takže si myslím, že to byl krok správným směrem.

Co nejvíce tíží studenty?

Potíží existuje celá řada. Mezi nejčastější patří úzkostné stavy, pocit přetížení ze studia ale i ostatních povinností. Dále stres a s tím spojené psychosomatické obtíže, jako je obtížné usínání a další poruchy spánku, nebo obavy z vlastního selhání. Také chodí s osobnějšími problémy, ať už jde o vztahové, rodinné nebo partnerské. I ty zasahují do toho, jak jsou studenti schopni fungovat v rámci studia.

Mgr. Marie Szopová Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU

Již při škole začala pracovat na HR oddělení jedné pojišťovací společnosti, kde se věnovala náboru zaměstnanců a pracovní psychologii

Od roku 2018 působí v poradenském centru jako psycholožka a následně také manažerka

Má za sebou výcvik v kompletní krizové intervenci a zaměřuje se na systemický přístup v terapii

Přichází studenti s konkrétním problémem?

Je to velmi různé. Někdo přijde s konkrétním problémem, například s tím, že se nemůže pořádně soustředit na učení, během dalších konzultací mohou vyjít najevo další témata, která s tím problémem mohou souviset. Nemusí být primárně spojené se školou, ale i s osobním životem. Studenti také často sami přijdou s určitým tématem, který se v průběhu konzultací může proměňovat.

Proč lidé vyhledávají čím dál více služby psychologů?

Můj osobní názor je, že jak se společnost vyvíjí, tak se o určitých tématech začínáme více bavit. Konkrétně o psychologickém poradenství se i na sociálních sítích objevuje čím dál více zmínek. Psychologické problémy přestávají být stigma pro ostatní lidi. Před několika lety, kdybyste řekla, že jdete k psychologovi, protože nemůžete spát, tak by si mnozí klepali na čelo a mysleli by si, že k psychologovi musíte jít se závažnějšími problémy. I pro studenty přestává být stigma říct: šel jsem k psychologovi, protože mě něco trápilo. Za větším zájem bude stát i to, že se naše služby snažíme propagovat.

Nemají studenti problém s tím, že je někdo může vidět, že jdou k psychologovi? Kde se nachází budova, kde dochází ke konzultacím?

Nemůžu říct, že studenti nemají takový problém, ale zatím ho nikdo nezmiňoval. Někteří naši psychologové konzultují ve vlastních prostorách, takže ty nejsou spojeny s univerzitou. Standardně konzultace probíhají v naší budově na Komenského náměstí, kde funguje i kariérní centrum, univerzitní studovna a další služby pro studenty. Zároveň si myslím, že chodit k psychologovi již není takové stigma.

Řešíte i vyloženě vyhrocené situaci, kdy člověk například uvažuje o sebevraždě?

Naše služba neslouží pro akutní případy. Na našich webových stránkách na to upozorňujeme a máme tam i odkazy na krizové centrum v Brně, Nemocnici Bohunice, Modrou linku a další služby, které mohou studenti v obtížných situacích využít. V současnosti nedokážeme uspokojit studenta, který nás osloví se zájmem o psychologickou konzultaci, například do druhého dne. Pravděpodobně bychom pro něj volný termín u konzultanta našli zhruba do dvou týdnů. Zatím jsme se setkali se třemi takovými akutnějšími případy, takže mohu říct, že jsme to v našem centrum řešili pouze okrajově.

Zvyšuje se počet těch, kteří trpí psychologickými obtížemi?

Nedokáži asi říct, jestli dochází k nějakému trendu. Po celou dobu mého působení se setkávám s obdobným počtem případů.

Kolik studentů vás navštíví?

V loňském roce jsme odvedli 678 konzultací a studentů bylo téměř 300.

Jak často jste studentům k dispozici?

Pokrýváme termíny od pondělí do pátku. V pátek je konzultací méně, ale zároveň je o ně i menší zájem ze strany studentů, protože pravděpodobně odjíždí na víkend pryč. Od pondělí do pátku jsme k dispozici jak dopoledne, odpoledne, tak večer, abychom mohli poptávku pokrýt maximálně. Každý psycholog má standardně vyhrazeny dny, kdy je schopen poskytnout konzultace.

Provádíte pouze konzultace nebo i navádíte na další odborníky?

Studentům nabízíme pět konzultací zdarma od našich psychologů. To samo o sobě znamená, že nemůžeme studentům nabídnout nějakou dlouhodobou terapii. Pokud student projeví zájem o dlouhodobější spolupráci nebo se u něj vyskytuje problém, kdy je třeba použít medikaci, odkazujeme na další odborníky, jako jsou psychiatři, praktičtí lékaři, další psychologové nebo pracoviště, která poskytují potřebné služby, včetně krizových center.

Využívají studenti všech pět konzultací?

Z průměru vychází, že studenti využijí dvě až tři konzultace. Z mých vlastních zkušeností pět konzultací většinou stačí k tomu, aby si student vyřešil ty méně komplexní obtíže, které ho aktuálně trápí. Pokud má student zájem o dlouhodobou spolupráci a cítí, že má nějaké téma, o kterém by se rád více rozhovořil, tak ho odkazuji na kolegy, u kterých může docházet na dlouhodobou terapii.

Pokud student využije všech pět konzultací, může si další poradenství platit sám? Máte uzavřené smlouvy s pojišťovnami?

S pojišťovnami v současnosti nespolupracujeme. Co se týká toho, že by si student další konzultace platil sám, tak to necháváme v režii samotných psychologů. Psychologové, se kterými spolupracujeme mají vlastní praxe a jsou schopni nabídnout studentům určitou slevu oproti standardnímu ceníku, který mají. Necháváme to tedy na domluvě mezi studentem a psychologem, ale snažíme se studentům najít možnost, jak snížit náklady.