Každý nepatří do blázince. Jak péče na míru pomáhá snižovat počet sebevražd

Pokusil se otrávit, spolykal prášky, jenže ho včas našli a s vypumpovaným žaludkem odvezli do psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. Vladimír tam pobyl pár týdnů, pak se dostal zpátky ven, do světa, kde se znovu musel se svými problémy prát. Lékaři ho dostali z nejhoršího, zbytek závisel na něm. Těžkou depresi, vzniklou bez vnějších příčin, komplikovalo náročné období – vyrovnával se s rozvodem a vážně mu onemocněl syn.

Jednou měsíčně chodil na psychiatrickou ambulanci. Hodinu strávil v čekárně, v ordinaci pak často jen 20 minut. S doktorem dlouho řešili, jaké léky brát, těžko hledali ty, které mu budou sedět. Nezvládl to, udělalo se mu špatně a šel znovu do Bohnic. „Měl jsem pocit, že nemůžu existovat,“ říká šedesátiletý Vladimír, proč se vrátil do léčebny. Jeho identitu redakce zná, protože chtěl ale zůstat v anonymitě, uvádí jméno změněné.

„Psychiatrická nemocnice je zkrátka nemocnice a tak se tam cítíte,“ vysvětluje, jak léčebnu bral. Jiná možnost tehdy nebyla. Pak mu ale psychiatr nabídl nový způsob léčby a Vladimír začal místo kontrol v ambulanci chodit do nově otevřeného Centra duševního zdraví. Může tam přijít kdykoli, vidí, že na svou nemoc není sám, a v nejhorších chvílích nemusí přemýšlet o nové hospitalizaci v Bohnicích.

Nebezpečí sebevraždy Nejrizikovější skupinu tvoří podle odborníků muži, kteří se už někdy o sebevraždu pokusili, mají za sebou hospitalizaci v psychiatrické léčebně a trpí depresivní poruchou. Depresí trpí asi šest procent populace. Ne všichni mají sebevražedné myšlenky, ale statistiky ukazují, že velmi vysoké procento sebevrahů s tímto onemocněním zápasilo.

Vzhledem ke své nemoci, zkušenostem s hospitalizací a nezdařenému pokusu o sebevraždu patří Vladimír mezi lidi, u kterých je riziko sebevraždy nejvyšší. Podle odborníků jsou na tom navíc lidé nejhůř krátce po propuštění z léčebny. Vrátí se domů a zjistí, že jejich problém nezmizel. I jim je ale možné v kritických dnech a týdnech pomoci.

„Jde o psychiatrické pacienty, které můžeme chránit cílenou prevencí,“ upozorňuje Petr Winkler, výzkumný pracovník z Národního ústavu duševního zdraví. S kolegy pracuje na Národním plánu prevence sebevražd, který představí do konce letošního roku. Jeho součástí jsou i Centra duševního zdraví, do jakého chodí Vladimír a která pomáhají rizikové skupiny lidí včas podchytit.

Centra vznikají jako součást probíhající reformy psychiatrické péče v Česku a v péči o duševně nemocné či z léčebny právě propuštěné lidi znamenají změnu. „O duševním zdraví se moc nemluvilo, a když nastal nějaký problém, odvezli vás do léčebny. Často je ale takové zařízení vzdálené třeba sto kilometrů a cesta může být traumatizující,“ vysvětluje psychiatr Miroslav Pastucha, který stál u zrodu vůbec prvního Centra duševního zdraví v Bohnicích. Teď působí ve druhém, také v Praze, ale na Proseku. V centrech mají odborníci na lidi víc času, ti pak nemusí končit v léčebnách.

Vladimírovi to změnilo život. V centru neléčí jen depresi, ale i její následky. S pomocí ošetřovatelů se vrací ke svým koníčkům. „Nepředepisují mi jenom léky, pomáhají mi i v dalších věcech. Začínám se vracet k zájmům, které jsem míval, ale o kvůli depresi jsem o ně ztratil zájem,“ popisuje. Chodí do galerie a znovu začíná malovat.

V centru se o klienty stará tým složený z psychiatra, sester, ošetřovatelů i sociálních pracovníků. Služby, které poskytuje, mohou být proto široké. Cílem je, aby lidé trpící vážnými duševními poruchami mohli žít co nejnormálnější život bez hospitalizace. „Dá se říct, že když se o ně budeme dobře starat, snížíme tím riziko jejich sebevraždy,“ míní psychiatr Pastucha.