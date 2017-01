Neviditelná paní Sobotková. Manželka se po boku premiéra objevuje málokdy, chrání ji skla limuzíny

před 33 minutami

Lidé ji nevidí usměvavou po boku šéfa vlády na oficiálních akcích jako svého času Samanthu Cameronovou, v časopisech čtenáři nenajdou její neformální fotky v parku se psem jako u Martiny Kiskové. Olga Sobotková je už tři roky manželkou nejmocnějšího muže v Česku, přesto si své soukromí striktně hlídá a mediální pozornost téměř bez výjimek odmítá. Nejvíc jejích veřejně dostupných fotek tak pochází z její třináct let staré svatby.

Praha – "Je to má první cesta a těším se, jaké to bude." Jedna z mála vět, které novináři kdy slyšeli od manželky šéfa kabinetu Olgy Sobotkové. Bylo to na jaře 2014 při návštěvě Berlína. Jedné z mála pracovních cest, na které svého manžela oficiálně doprovázela. A asi jediné, kam až paměť tuzemských novinářů sahá, kdy bylo možné se Sobotkové na něco zeptat.

Pětatřicetiletá plavovláska tak platí za tuzemskou paní Colombovou – podle manželky slavného seriálového detektiva, o které se hodně mluví, ale nikdy ji nikdo neviděl. Zahlédnout Olgu Sobotkovou na veřejnosti je pro běžné lidi téměř nemožné. S manželem "druhá dáma" Česka nechodí na plesy, neúčastní se veřejných akcí; ani na velkých stranických sjezdech ji televizní kamery nezachytí v pozadí jejího muže, který promlouvá k národu. Za celou dobu, co je Bohuslav Sobotka ve funkci šéfa kabinetu, nedala jeho manželka jediný rozhovor.

Jednou z minima příležitostí, kdy se plavovlasá Olga Sobotková objevuje po boku svého manžela, tak bývají tradiční novoroční obědy s prezidentem republiky. Toho se letos účastnila po dvouleté pauze. V lednu 2016 se totiž premiér s prezidentem sešli na žádost Miloše Zemana sami. O přítomnosti Olgy Sobotkové na novoročním obědu svědčí vždy pouze pár oficiálních fotografií. Stejné to bylo i letos, kdy premiérský pár dorazil na lánský zámek ukrytý za tmavá skla limuzíny.

To, že s hlavou státu skutečně poobědvala i Olga Sobotková, dokazují pouze twitterové účty Sobotky a mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Ze dvou zveřejněných fotek se ale lidé dozví pouze to, že si na slavnostní oběd vzala tmavé šaty s krátkým rukávem a od prezidenta dostala kytici žlutých růží. S těmito dvěma informacemi si podle všeho voliči i novináři budou muset vystačit možná až do dalšího novoročního setkání.

Sobotková s manželem vyráží jen na vybrané zahraniční cesty. Premiéra Sobotku doprovázela třeba loni na jaře při několikadenní návštěvě USA. Po celou dobu ale měla separátní program. Zúčastnila se sice slavnostní večeře v Bílém domě, jinak ale hodně času strávila nakupováním a návštěvami muzeí. Zaměstnanci tiskového oddělení tehdy požádali novináře, kteří byli součástí premiérovy delegace, aby Olgu Sobotkovou pokud možno nijak nekontaktovali ani se nesnažili zachytit ji v soukromí.

Podobně "neviditelnou" byla v posledním desetiletí jen manželka úřednického premiéra Jiřího Rusnoka Iveta. Ta se na veřejnosti neobjevila oficiálně ani jednou. Osobně se s ní nesetkal ani prezident. Omluvila se totiž i z novoročního oběda zkraje roku 2014, kdy dala přednost výletu do zahraničí s dcerou.

Jinak ale manželky českých premiérů plní podobnou roli jako ženy hlav státu. Tu a tam doprovodí svého manžela na veřejné akci a jinak se věnují rodině a také charitě. Své vlastní nadace měla třeba první žena Mirka Topolánka Pavla i exmanželka bývalého premiéra Jiřího Paroubka Zuzana.

Se ženou Olgou jsme v Lánech již tradičně poobědvali s manželi Zemanovými. Povídali jsme si o dětech i o tom, co přinese rok 2017. pic.twitter.com/ji1MOnEpS2 — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) January 2, 2017

Bývalé předsedy českých vlád v minulosti "trápily" spíše než neviditelné naopak příliš dominantní partnerky. Naprostým opakem přísně neveřejné postavy Olgy Sobotkové pak byla bývalá šéfka vládní kanceláře Jana Nečasová, dříve Nagyová, která podle kritiků byla tou, která místo svého řádně zvoleného partnera skutečně vládla Česku.

Na faktu, že Bohuslav Sobotka veřejně vystupuje jako solitér, nic nezmění podle všeho ani blížící se kampaň před parlamentními volbami. Olga Sobotková se, na rozdíl od svých předchůdkyň a kolegyň, z předvolebních billboardů usmívat nebude ani letos. Právě přísné skrývání soukromého života přitom premiérovi Sobotkovi v zákulisí jeho oponenti často vyčítají. Na rozdíl od politiků, kteří nemají problém ukázat veřejně i svůj rodinný život a své blízké, totiž působí vždy profesionální Sobotka trochu jako robot.

autor: Veronika Neprašová