Zeman hostí Sobotku daňčí svíčkovou, premiér chce mluvit o vetu lex Babiš

Na tradičním novoročním obědě se na zámku v Lánech sešel prezident Miloš Zeman s premiérem Bohuslavem Sobotkou. S hlavou státu chce mluvit o tom, co vládu čeká v posledním roce do voleb, nebo o prezidentově vetu některých zákonů. Hlava státu pohostí šéfa kabinetu mimo jiné šunkou od kosti a daňčí svíčkovou na smetaně. Ke kávě se pak jako dezert bude podávat citronový sorbet.

Praha – Premiérova limuzína s tmavými skly dorazila do Lán krátce před jednou hodinou. Ve sněhové vánici branou lánského zámku auto s Bohuslavem Sobotkou pouze projelo, čekající novináři stihli pořídit jen pár fotek. A vystoupit se údajně prezident ani premiér nechystají ani po schůzce.

Menu tradičního novoročního oběda v Lánech. pic.twitter.com/fYAMjyoaq5 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 2, 2017

O čem chce s Milošem Zemanem mluvit, nastínil premiér v rozhovoru pro Českou televizi. "Určitě budeme mluvit o tom, jak jsme prožili uplynulé svátky. Řeč ale přijde určitě také na to, co ještě čeká vládu do voleb," řekl Sobotka s tím, že řešit s prezidentem chce i kontroverzní témata. "Chci se pana prezidenta zeptat na některá jeho veta," dodal Sobotka s tím, že jedním z nich bude i Zemanovo odmítnutí podpisu pod zákon o střetu zájmů, nazývaný podle ministra financí a majitele koncernu Agrofert Andreje Babiše lex Babiš.

Po dvou letech se tradičního novoročního oběda účastní i manželky státníků, Ivana Zemanová a Olga Sobotková. Loni se na Zemanovu žádost sešli bez nich.

