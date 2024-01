Roky znásilňoval nevlastní dceru, dostal podmínku. Po rozsudku si chtěla vzít život

Z jednotky intenzivní péče ve středu převezli na psychiatrii dívku, kterou roky znásilňoval její nevlastní otec. Muž dostal od Krajského soudu v Brně podmíněný trest, protože podle justice oběť nemá vážné následky. Pár dní po rozsudku se dívka pokusila o sebevraždu. Ve čtvrtek o tom informoval server Seznam Zprávy.

Dívka se podle zjištění Seznam Zpráv pokusila o sebevraždu už potřetí. "Se sebepoškozováním jsem problémy měla už předtím, ale to, co se dělo v poslední době, všechno jen prohloubilo," uvedla.

Nevlastní otec ji pravidelně znásilňoval doma i v lese, kde pracoval. Lesní dělník podle soudu "poškozenou nejméně od počátku roku 2020 v rodinném domě a na různých místech v lese, kde společně pracovali, nutil s četností až pětkrát týdně k souložím a orálnímu sexu, přestože věděl, že v té době nedosáhla věku osmnácti let".

Pokračovalo to až do roku 2022, kdy už byla dívka plnoletá. "Soudci napsali, že to bylo několikrát týdně. Ale on někdy přišel i třikrát za den," dodala.

Přesto odvolací senát Krajského soudu v Brně zmírnil tříletý trest vězení na podmínku. "Zohlednili jsme i to, že podle znalce nemělo jednání na nezletilou naštěstí zásadní negativní dopad a je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí," vysvětlila soudkyně zpravodajka Mária Petrovková.

Dívka se ale necelý týden po verdiktu předávkovala léky a málem přišla o život. Dle jejích slov ji "dorazila" právě soudní dohra a přeje si, aby se případ tímto rozsudkem neuzavřel. Nevlastní otec ji při znásilnění také natočil na video a poté vydíral. "Vše dělal pod pohrůžkou zveřejnění jejích intimních fotografií a videozáznamu pohlavního styku mezi nimi, zneužíval svého postavení v rodině poškozené a posléze došlo k její rezignaci," píše se ve spise k případu, na který upozornily Novinky.cz.

Muž nadále žije s matkou oběti, jejími dětmi a jedním společným potomkem. Je zadlužený a čelí několika exekucím. "Nejde o mě, já vím, co jsem udělal. Ale trest bude třikrát horší pro rodinu. Momentálně řešíme bydlení, snažíme se najít nějaký lacinější podnájem. Měli jsme teď nejchudší Vánoce, které jsme zažili," hájil se před soudem.

Okresní soud muži za znásilnění a dětské porno původně vyměřil tříleté vězení a také odškodnění pro oběť ve výši 300 tisíc korun. Odvolací senát ale námitky násilníka vyslyšel a udělil mu podmíněný trest s pětiletým odkladem.

"S ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat," odůvodnil rozhodnutí senát v čele s Miroslavem Novákem.

Reakce Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti případ prověřuje a zváží další postup, jak uvedlo dnes na sociální síti X. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dodal, že Krajský soud v Brně po doručení rozsudku ještě sdělí veřejnosti odůvodnění svého rozhodnutí. Blažek po obdržení spisu přezkoumá, zda nebyl porušen zákon, a případně podá stížnost k Nejvyššímu soudu. Server Seznam Zprávy napsal, že se již na Blažka kvůli postupu soudů obrátila poslankyně Barbora Urbanová (STAN).

Urbanová, která se dlouhodobě zabývá pomocí obětem domácího a sexualizovaného násilí po Blažkovi požaduje vysvětlení postupu soudů. "Zejména by mě zajímalo odůvodnění pro takto mírný trest za poškozený mladý život," napsala Blažkovi.

"Dnes jsem hovořil s předsedou Krajského soudu v Brně a byl jsem ujištěn, že po doručení rozsudku soud ještě sdělí veřejnosti odůvodnění svého rozhodnutí," reagoval na sociální síti X Blažek. Ministerstvo podle něj požádalo o to, aby mu soud zaslal spis. Pak se bude zabývat otázkou, zda byl porušen zákon. "Jen pokud byl porušen zákon, mohu podat k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Jinou kompetenci s ohledem na ústavní dělbu moci nemám," uvedl Blažek. Dodal, že před seznámením se se spisem nemůže případ hodnotit.

Ministerstvo uvedlo, že se o případu dozvědělo před týdnem a případ začalo hned prověřovat. "Využíváme k tomu všech našich kompetencí, zejména v rámci dohledu nad soudy. Jakmile bude případ prošetřen, bude možné zvážit další postup ve věci," napsalo.