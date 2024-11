Ombudsman si stěžoval Fialově vládě na Blažka, že odbyl kauzu exponované znalkyně

Na posledním zasedání kabinetu Petra Fialy (ODS) se diskutovalo o stížnosti veřejného ochránce práv na práci znalkyně, která psala posudek na střelce z filozofické fakulty. Ombudsmanův podnět se týkal její jiné kauzy. Současně kritizoval přístup ministerstva spravedlnosti k údajnému pochybení expertky.

Říkejme mu Jiří. Není to jeho pravé jméno, to ani redakce vzhledem k citlivosti případu uvádět nebude. Jiří trpí paranoidní schizofrenií, s níž se léčí. Před časem se však při jedné společenské příležitosti choval dotěrně k ženě. Narušil tím i průběh akce. Už předtím dámě opakovaně psal, že o ni stojí. Ona o něho zájem neměla.

Policie ho kvůli tomu prověřovala pro podezření z nebezpečného pronásledování. Kauzu odložila s tím, že byl kvůli své chorobě nepříčetný. Nemohl být tedy trestně odpovědný. Soud ho tedy neposlal do vězení, ale nařídil mu ústavní léčbu v psychiatrickém zařízení. Už předtím se léčil ambulantně.

Soud tak rozhodl také díky posudku znalkyně Gabriely Leblové, která letos vypracovala expertizu na střelce z filozofické fakulty. Podle ní byl Jiří kvůli vážnosti své choroby společensky nebezpečný. Jiří si na ni stěžoval ministerstvu spravedlnosti. Resort Pavla Blažka (ODS) ale při posuzování podnětu selhal, píše ombudsman.

Dlouhodobě přetížený odbor

"Stěžovatel poukázal na pochybení znalkyně doktorky Gabriely Leblové při zpracování znaleckého posudku v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Ministerstvo bylo nejprve nečinné. Následně zahájilo přestupkové řízení se znalkyní, které však posléze zastavilo," uvedl ombudsman Stanislav Křeček pro vládu ve zprávě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Jiří se obrátil na ministerstvo spravedlnosti v září 2022. Podle předpisů mělo 30 dní na to, aby reagovalo. Ozvalo se mu však za více než sedm týdnů. Loni v únoru zahájilo s expertkou přestupkové řízení. To má trvat nejdéle dva měsíce, ministerstvu to však trvalo půl roku. Řízení zastavilo, Jiřího o tom ani neinformovalo.

Za kancelář ombudsmana vedl šetření vůči ministerstvu Křečkův zástupce Vít Alexander Schorm. Na průtahy upozornil Blažkova náměstka Karla Dvořáka. Ten přiznal, že resort lhůty nedodržel. Podle náměstka za to může nedostatek pracovníků příslušného odboru. Což je ostatně první závěr šetření, který Schorm učinil.

"Uvedená situace dokládá, že odbor insolvenční a soudních znalců je dlouhodobě přetížen. Personální obsazení odboru je nedostatečné a neodpovídá množ­ství úkolů, které má odbor plnit. Na tuto skutečnost ostatně ochránce opakovaně upozor­ňuje," píše Schorm ve zprávě, kterou má redakce rovněž k dispozici.

Blažkovi lidé promeškali lhůtu

Podle veřejného ochránce práv ministerstvo selhalo i v tom, jak přestupkové řízení vedlo. Podle resortu sice Leblová závěry posudku o Jiřího stavu řádně neodůvodnila, stejně jako se nevypořádala s odlišnými názory Jiřího lékařů. Ti měli za to, že postačí léčba ambulantní. Leblová však svůj postup podle ministerstva dodatečně objasnila v samotném řízení, proto ho zastavilo.

Z pohledu ombudsmana však resort nechal bez povšimnutí, že její vysvětlení je v přímém rozporu s tím, co tvrdí ve stížnosti a podkladech k ní Jiří. "Ministerstvo se s těmito rozpory v odůvodnění svého rozhodnutí nijak nevypořádalo, a zatížilo tak své vlastní rozhodnutí netransparentností a nepřezkoumatelností," píše ombudsman.

Chybějící evidence znalců na ministerstvu Nad rámec případu samotné znalkyně vyplynulo z šetření ombudsmana, že ministerstvo nesplnilo povinnost. Nový zákon mu k 1. lednu 2021 nařídil spustit evidenci znaleckých posudků, kam by znalci nahrávali své expertizy. Díky tomu mělo mít resort podrobný přehled o objemu a výstupech jejich práce. Ministerstvo ho ale zprovoznilo až na konci listopadu 2022, do června následujícího roku navíc fungoval v přechodném období. Blažkův mluvčí Michal Pleskot uvedl, že za zpoždění nenese vinu ministerstvo, ale poslanci. "Ukázalo, že lhůta stanovená zákonodárcem pro výběr dodavatele softwaru, jeho vývoj, testování a implementaci neodpovídala reálnému chodu věcí." Jiří se přitom ministerstvu svěřil s podezřením, že znalkyně Leblová za rok zpracuje až 300 posudků. Pochyboval tedy o tom, že při takovém tempu je může vyhotovit opravdu kvalitně. Včetně toho na jeho osobu. Pokud by evidence fungovala včas, ministerstvo mohlo okamžitě zkontrolovat, jestli je Jiřího podezření pravdivé. Řízení s ní však ukončilo dřív, než se evidence naplno rozjela.

Křeček proto vyzval přímo ministra Blažka, aby případ nechal přezkoumat. Aby se znovu prověřilo, jestli resort rozhodl správně, když expertku nechal být. Blažek ombudsmana zpravil o tom, že chystá kroky k prověrce, k takzvanému přezkumnému řízení. Nakonec k němu však kvůli nedbalosti Blažkových lidí nedošlo.

"Následně mě však (ministr) uvědomil, že z důvodu prodlení při předávání spisu z odboru soudních znalců a tlumočníků odboru dohledu a kárné agendy došlo k uplynutí subjektivní dvouměsíční lhůty pro zahájení přezkumu," uzavřel ombudsman zprávu pro Fialovu vládu. Kabinet vzal informace od Křečka na vědomí.

Omluva od ministerstva

Ministerstvo dnes přiznává jediné pochybení. Tím je překročení lhůty, v níž mělo Jiřího informovat o tom, jak s jeho podnětem naložilo. "V této souvislosti byla oznamovateli zaslána omluva," sdělil Blažkův mluvčí Michal Pleskot.

K údajnému selhání znalkyně při práci na posudku se staví tak, že její závěry mají primárně přezkoumávat soudy, jež Jiřímu nařídily ochranné léčení. A je pravda, že u nich zjištění Leblové obstála. "Ministerstvo jako orgán moci výkonné nemůže tuto funkci přebírat ani do ní zasahovat či ji limitovat," vysvětlil Pleskot.

Nakonec ministerstvo odmítá i to, že by řízení se znalkyní Leblovou nevedlo důsledně. Podle stávajících požadavků na praxi znalců prý expertka postupovala dostatečně odborně. "Tvrzení zástupce veřejného ochránce práv, že ministerstvo nezohlednilo tvrzení oznamovatele a neověřilo je, ignoruje důkazní situaci," uvádí Pleskot.

Závěry znalkyně před soudy obstály

Ústavní léčení nařídil Jiřímu jeden z pražských obvodních soudů v červenci 2022. Jedním z jeho argumentů bylo, že k dotyčné ženě se choval nepřípustně v době, kdy procházel léčením ambulantním. V souladu se závěry Leblové vyhodnotil, že nebylo dostačující a je potřeba Jiřího poslat do psychiatrické nemocnice. Následně to potvrdil i odvolací soud.

"Nebezpečí, které při ponechání dovolatele jako nepříčetné osoby na svobodě z jeho strany hrozí, převažuje nad újmou, kterou utrpí v důsledku výkonu ústavní ochranné léčby, při níž se navíc zlepší i jeho osobní zdraví, byť za cenu dočasné ztráty osobní svobody," zamítl pak Jiřího dovolání v prosinci 2022 Nejvyšší soud.

Podle informací Aktuálně.cz už má Jiří ústavní léčení za sebou. Nebo redakce minimálně ví, že se opakovaně pohyboval na veřejnosti. Jeho advokátka s poukazem na mlčenlivost odmítla případ komentovat. "Znalec je ze zákona vázán mlčenlivostí, tedy je zcela vyloučené abych na vaše otázky jakkoliv reagovala," reagovala obdobně pro Aktuálně.cz znalkyně Leblová.