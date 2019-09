Znalci z kauzy Kramný dostali za zkreslený posudek podmínku a pětiletý zákaz činnosti

Rodina Roberta Mugabeho se ostře ohradila proti plánu vlády pohřbít bývalého prezidenta Zimbabwe ve svatyni hrdinů boje za nezávislost v hlavním městě Harare, napsala agentura AFP. Dlouholetý vládce africké země tak bude počátkem příštího týdne pohřben ve svém venkovském sídle. Exprezident, který vládl v Zimbabwe 37 let, zemřel v pátek ve věku 95 let v luxusní nemocnici v Singapuru, kde se dlouhodobě léčil. Jeho pozůstatky byly s velkou pompou navráceny zpět do domoviny ve středu.

"Jeho tělo bude v neděli večer vystaveno v Kutamě (Mugabeho vesnici), pohřben bude v rodinném kruhu v pondělí nebo v úterý. Žádná svatyně. Je to rozhodnutí celé rodiny," sdělil exprezidentův synovec Leo Mugabe. Místo Mugabeho pohřbu se stalo předmětem několikadenního sporu mezi jeho rodinnými příslušníky a vládou v čele s nynějším prezidentem země Emmersonem Mnangagwou.